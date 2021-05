Jessica Pilz fällt wegen einer Fingerverletzung, die sie sich vergangenes Wochenende beim Boulder-Weltcup in Salt Lake City zugezogen hat, gleich mehrere Wochen aus. Die Olympia-Fixstarterin soll für die Spiele in Tokio zwar wieder bei 100 Prozent sein, aber für die Vorbereitung der Niederösterreicherin ist die Verletzung ein herber Rückschlag.

"Es ist im Finale passiert, ich habe gleich gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ich bin den nächsten Boulder dann noch geklettert, aber die Verletzung war zu merken", sagte Pilz in einer Aussendung. Erst eine nähere Untersuchung am Donnerstag bei einem Fingerspezialisten in Bamberg (Bayern) brachte Klarheit. Das Ringband am linken Ringfinger ist gerissen. Der Arzt konstatierte, dass Pilz den Finger zwei Wochen nicht belasten darf, dann folgt ein langsamer Aufbau. Ein Antreten Ende Juni beim Climbing Open in Innsbruck ist so gut wie ausgeschlossen.

Olympia ist zumindest nicht in Gefahr. "Das ist zumindest eine gute Nachricht. Der Aufbau bis dahin wird nicht einfach, weil man sich eigentlich bei Wettkämpfen das notwendige Selbstvertrauen und die Sicherheit holt. Es ist schade, weil ich gerade im Bouldern gut in Fahrt gekommen bin und jetzt das Lead-Training beginnen sollte. Man kann es nicht ändern, das große Ziel ist und bleibt Olympia", gab sich die Vorstiegs-Weltmeisterin 2018 kämpferisch. Sie nehme den Wettlauf gegen die Zeit als Herausforderung an.