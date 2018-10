In der Vorwoche hatte der Regen in Wujiang den zweiten Weltcupsieg von Jessica Pilz noch verhindert. In Xiamen war die Haagerin dann von nichts und niemandem mehr zu stoppen. Sie beendete die Saison mit ihrem zweiten Triumph.

Pilz, die als einzige Athletin im Halbfinale bis zum Top geklettert war, zeigte auch im abendlichen Finale ihre Nervenstärke. Obwohl Gesamtweltcupsiegerin Janja Garnbret aus Slowenien, die als Drittletzte in die Finalroute einstieg, bis zum Top kletterte, behielt Pilz die nötige Ruhe und meisterte neben der Slowenin als einzige Athletin die Finalroute ebenfalls bis zum Top.

Aufgrund des besseren Halbfinal-Ergebnisses holte sich Pilz somit ihren zweiten Weltcupsieg und verwies Janja Garnbret und die Japanerin Akiyo Noguchi auf die Plätze zwei und drei.

