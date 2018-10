Dass Haag eine Kletterhochburg ist, ist mittlerweile kein großes Geheimnis mehr. Mit Jessica Pilz hat man im Mostviertel nun sogar eine Weltmeisterin, mit Laura Stöckler und Eva Hammelmüller zwei weitere Athletinnen, die in Innsbruck bei der Heim-WM am Start waren. Und mit Lena Losinskyj eilt bereits das nächste Haager Talent von Erfolg zu Erfolg.

Im Team Bronze erklettert

So auch am Samstag bei der ersten Landesmeisterschaft im olympischen Kombinationsformat, die in der Kletterhalle Marswiese in Wien für die Altersklassen ab U12 über die Bühne ging. Zu klettern waren eine anspruchsvolle Leadroute und vier Boulder. Für die Speedwertung wurde bei zwei Versuchen jener mit der besten Zeit gewertet.

Wie schon bei der Landesmeisterschaft in Gaflenz, wo sich Lena Losinskyj die U16-Titel im Lead und Speed sicherte, war sie auch in der neuen Disziplin nicht zu schlagen und durfte somit über den dritten Landesmeistertitel im heurigen Jahr jubeln.

Neben Lena Losinskyj gingen für das Haager Kletterteam auch noch Schwester Julia Losinskyj und Lionel Roob in der Altersklasse U12 an den Start. Auch sie kletterten aufs Siegespodest und eroberten die Bronzemedaille.