Wenn sich die Sonne langsam Richtung Horizont senkt, fällt der erste Startschuss beim Amstettner Night Run am 17. Juni 2020. Der offizielle Startschuss für das Projekt ist bereits am vergangenen Donnerstag gefallen, als das neue sportliche Prestigeprojekt vorgestellt wurde.

OpenStreetMap; Grafik: Gastegger

„Es ist ein ganz neuer Bewerb in der Stadt Amstetten“, zeigte sich Bernhard Keller vom Triathlonverein RATS Amstetten begeistert. Zusammen mit seinem Team veranstaltet er das neue Laufevent, das an die alten, erfolgreichen Zeiten des Stadtlaufs anknüpfen soll.

Gelaufen wird mitten durch die Amstettner Innenstadt mit Start und Ziel am Hauptplatz. „Es ist ein kurzer, zackiger Lauf“, erklärt Keller. Drei Runden à 1,63 Kilometer gilt es beim Night Run Single, Night Run Elite, Night Run Business Team sowie beim Night Walk zu absolvieren. Mit dem Night Run Students und dem Staffellauf Night Run Relay sind es insgesamt sechs Bewerbe. Keller: „Wir versuchen, ein möglichst breites Publikum anzusprechen.“

Hauptplatz als „Zentrum des Ausdauersports“

Vor dem Hintergrund der Erfolgsgeschichte Mostiman, den Keller ebenfalls organisiert, will man ein Zeichen setzen. „Wir wollen den Hauptplatz zu einem Zentrum des Ausdauersports in Niederösterreich machen an diesem einen Abend“, sagt Keller. Eine Ambition, die beim unter anderem für Sport zuständigen Amstettner Vizebürgermeister Michael Wiesner (SP) auf offene Ohren stieß: „Wir wollen den Breitensport unterstützen.“

Der auch vom Stadtmarketing um Georg Trimmel organisierte Lauf wird zusammen mit der City Attack und dem Kinderhilfelauf als Ausdauer-Cup gewertet. Nennungen sind bereits unter www.night-run.at möglich.