Innerhalb von drei Tagen hatten Laufsportler aus ganz Österreich die Chance, beim virtuellen Lauf „Österreich läuft“ ihre Zeiten über fünf, zehn, 15 und 21,1 Kilometer zu vergleichen. Domenik Vizani vom Laufclub Neufurth nahm die zehn Kilometer in Angriff. Im Lauf alleine gegen die Uhr finishte Vizani in 34 Minuten und unterbot seine persönliche Bestleistung. Unter den 438 Teilnehmern landete der Neufurther Läufer auf dem vierten Gesamtrang. In seiner Altersklasse kam er auf Rang zwei und war bester Niederösterreicher.