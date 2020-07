Der WM Führenden Franzose Tom Vialle, der Zweite, Jago Geerts aus Belgien, der Fünfte, Rene Hofer aus Österreich, brachten WM-Flair in der MX2 Klasse WM-Flair nach Dalecin.

Rammel: „War auf Schadensbegrenzung aus“

Markus Rammel startete als 26. in den ersten Finallauf, ließ sofort die Husqvarna fliegen, jagte mit ihr unaufhaltsam nach vorne, lag nach der dritten Runde bereits an der 13. Stelle, es sah nach einem Platz unter den besten Zehn aus, doch der „Patschen“ am Hinterrad in der 6. Runde stoppte die Aufholjagd.

„Ich war auf Schadensbegrenzung aus, mühte mich mit dem Defekt ab, lag eine Runde vor Schluss an der 17. Stelle und hatte dann das Glück noch einen Platz gutzumachen. Der 16. Platz war nicht das, was ich wollte.“ Im zweiten Rennen lag er mit Sandner und Brumann in einem Dreier-Paket, das auf den Plätzen 15, 16, 17 fuhr und nach vorne drängte, beisammen. In Runde 11 stoppte der Reifenschaden am Vorderrad die Aufholjagd von Markus. Aus, vorbei, ab in das Fahrerlager.

Qualifikation geschafft, der Rest war Draufgabe

Florian Dieminger setzte sich bei seiner internationalen MX2 Premiere im 88 Fahrer starken das Ziel in der Qualifikation zu bestehen und in die Endläufe zu kommen. Als 23., 7,2 Sekunden lag er hinter der Trainingszeit vom derzeitigen WM Führenden Tom Vialle zurück, war über seinen Auftritt sehr erfreut . Er kam auf der ehemaligen WM-Strecke mit dem hohen Tempo gut zurecht.

„In Österreich werden solche Geschwindigkeiten nicht erreicht. Für mich war wichtig, dass ich im Feld gut mitzuhalten“, meinte Flo, der im ersten Rennen beim Sprung nach dem Start aus der Spur kam, dadurch als Letzter dem Feld nachfuhr und als 35. gewertet wurde. Im zweiten Lauf reichte es sogar für den 26. Platz. „Wir haben das Plansoll, in der Qualifikation zu bestehen erfüllt. Die Läufe waren ein Training auf hohem Niveau““, so Vater Gerhard Dieminger.