Für das Seitenstettner Trio Florian Dieminger, Markus und Paul Rammel blieben nur die Trainingseinheiten vor der Haustüre, in der Mostviertel Arena. Dabei hätte das Trio in der heimischen Meisterschaft und bei den ADAC-MX-Masters-Rennen vorne mitmischen wollen. Und es wäre darauf nicht nur mental und körperlich, sondern auch vom Material her gesehen, optimal vorbereitet gewesen.

Vom umfangreichen Rennprogramm, den acht Meisterschaftsveranstaltungen, den ADAC-MX-Masters-Rennen ist nur ein bescheidener Teil, hinter dem auch noch einige Fragezeichen stehen, übrig geblieben.

„Mit der Maschine war ich vom Beginn auf Du und Du. Ich benötigte nur wenige Änderungen, um das Fahrwerk optimal meinem Fahrstil anzupassen.“ Florian Dieminger

Florian Dieminger griff im Vorjahr bei den Meisterschaftsläufen der MX2-Klasse in Seitenstetten zum ersten Mal mit einer Viertelliter-KTM in das Geschehen ein und wurde auf Anhieb in der Qualifikation Dritter, in den Rennen kam er als Fünfter und Siebenter in das Ziel. Heuer wollte er sich mit der derzeit neuesten KTM im vordersten Feld etablieren. Die Vorzeichen dafür waren vielversprechend.

„Mit der Maschine war ich von Beginn an auf Du und Du. Ich habe nur wenige Änderungen benötigt, um das Fahrwerk optimal meinem Fahrstil anzupassen“, gibt Florian einen Einblick. Er wäre in der ADAC-Serie in der 125er-Klasse gestartet oder wird dort fahren, falls das Coronavirus-bedingte Veranstaltungsverbot mit 1. September fällt.

Markus Rammel verspricht sich von der neuen Husqvarna, mit der er sich am 5. und 6. September beim ADAC-Rennen in Fürstlich Drehna, eine Woche später in Gaildorf, mit der internationalen Konkurrenz messen will, Einiges. „Ich habe ein völlig neues Fahrgefühl, habe bei der Einstellung an der Vorderradgabel mehr Möglichkeiten, als ich sie bisher gehabt habe. Wenn Kirchschlag am 20. September und Paldau am 25. Oktober gefahren wird, dann käme es zum heimischen Kräftemessen, das wäre von meiner Seite her gesehen ein wichtiger Leistungsvergleich.“

Bei Paul Rammel ist die körperliche Fitness mit „freiem“ Auge deutlich sichtbar. Mit der Viertakt-Husqvarna dreht er bereits vielversprechende Runden.