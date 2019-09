Hermann Neubauer gibt sich in der Meisterschaft noch nicht geschlagen. „Ich weiß, um was es geht und starte mit der totalen Offensive in die zehn Prüfungen.“ „Hermann kennt von der Leiben Rallye her einige Prüfungen. Wir haben den Ford Fiesta R5 optimal vorbereitet. Somit ist von unserer Seite her gesehen, alles für den Gesamtsieg angerichtet. Es wird eine spannende, sicher auch eine dramatische Veranstaltung,“ meint ZM Racing Teamchef Martin Zellhofer.

Wie ist Gerald Rigler mit Jürgen Heigl an seiner Seite, im Ford Fiesta R5 einzuschätzen? Die Prüfungen sind wahre Kurvenorgien und die liebt der Perger. Ein Platz unter den besten Fünf ist für ihn realistisch.

Um neben den Mitsubishi Lancer Fahrern Julian Martin, Christian Kornherr, Richard Knapp, Matthias Lechner, Rudolf Leitner, Stefan Müller auch Martin Attwenger (Civic) zu betreuen, muss Wolfgang Schmollngruber, vom Race Rent Team Austria, wieder sein Organisationstalent aktivieren um die Arbeiten im Fahrerlager zu bewältigen.

Droht aus Wang ein unerwarteter Gegner?

Wie aus dem Nichts, still und leise taucht Franz Sonnleitner aus Wang auf. Da kommt einiges auf die Rallye Fans zu. Mit dem Lancer Mitsubishi WRC 05 macht er, der bei der Leiben Rallye auf Gesamtsiege zurückblicken kann, Jagd auf die schnellsten Zeiten.

Riccardo Holzer aus Biberbach taucht heuer zum ersten Mal aus der Versenkung. Nachdem sich sein Stammbeifahrer Mario Palmsteiner beruflich im Ausland befindet, muss er im Mitsubishi EVO 6.5 auf Patricia Kamauf hören. Wenn ihm die Technik keinen Streich spielt, ist im 80 Fahrer starken Feld ein Platz unter den besten zwanzig möglich. Die Technik spielt auch bei Leo Theuretsbacher in der Klasse 6.2 eine bedeutende Rolle. Ob der BMW Pilot die Meute von sieben Escort RS 2000 jagen wird, oder ob sie ihn neben zwei BMW 2002ti Piloten jagt, wird sich in den Prüfungen zeigen.

An der „Nebenfront Vorausauto“ läuft mit Christoph Zellhofer ein weiterer Test mit dem Suzuki Prototyp. Beim ersten Test in Weiz lief der Wagen weit besser, als erwartet. An einigen Komponenten und Leitungssträngen wurden, nachdem das Fahrzeug zerlegt wurde, einige Verbesserungen durchgeführt.

Die Rallye beginnt am Freitag, 27.9., um 17.20 Uhr mit der SP1, dem Rundkurs Maria Laach. Am Samstag folgen ab 8:15 Uhr die SP´s Braunegg, Zöbing-Münichreith, die genauso wie Neusiedl-Raxendorf-Braunegg, Seitendorf-Eitental zweimal gefahren werden. Den Schlusspunkt setzt die Powerstage Braunegg-Raxendorf-Neusiedl.