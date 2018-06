Mitterdorf in der Steiermark war am Wochenende Schauplatz der österreichischen Meisterschaften im Lead und Speed und wurde zur Triumphstätte für die Kletterinnen aus dem Mostviertel. Jessica Pilz und Eva Hammelmüller durften über zweimal Gold, Laura Stöckler über einen Titelgewinn jubeln.

„Eigentlich bin ich nicht zu hundert Prozent zufrieden“

In der allgemeinen Klasse ging Jessica Pilz im Vorstieg als Favoritin in den Bewerb und wurde dieser Rolle auch gerecht. Mit einer souveränen Vorstellung sicherte sie sich ihren vierten Titel in Serie.

„Eigentlich bin ich nicht zu hundert Prozent zufrieden, weil rein von meiner aktuellen Form her in jeder Route ein Top drinnen war. Aber natürlich freue ich mich trotzdem sehr über den Sieg“, lautete ihre selbstkritische Bilanz. Mit dieser Goldmedaille legte die 21-Jährige, die sich auch bereits zur Boulder-Staatsmeisterin gekürt hatte, den zweiten Grundstein zur Goldmedaille in der Kombination.

Siegerlächeln. Eva Hammelmüller holte Junioren-Gold im Lead und in der Kombination. | Liebhaber

Auch bei den Juniorinnen waren die Haagerinnen die großen Dominatorinnen und feierten gleich zwei Doppelsiege. Im Vorstieg setzte sich Eva Hammelmüller (Bild links), die nach der mit Auszeichnung absolvierten Matura locker drauflos kletterte, vor Vereinskollegin Laura Stöckler durch.

Für Hammelmüller war dies der fünfte Sieg in Serie in den Jugendkategorien. Im Speed-Bewerb drehten die beiden dann das Klassement um. Stöckler eroberte Gold, Hammelmüller Silber.

Gold und Silber in Mitterdorf bedeuteten für Hammelmüller gemeinsam mit dem zweiten Platz im Bouldern in Ried auch Gold in der Kombination. Gefeiert werden diese Erfolge auf besondere Weise: Von der ÖM ging es gleich direkt weiter zur Maturareise nach Kroatien.