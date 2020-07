Um am Jahresende den RallyeMeister küren zu können, sind mindestens drei Veranstaltungen für die Wertung erforderlich.

Die Rallye in Weiz und die in Niederösterreich mussten aufgrund des Erlasses aus dem Gesundheitsministerium und der geltenden Rechtslage in Bezug auf Veranstaltungen in dieser Größenordnung den Events eine Absage erteilen.

Der Austrian Rallye Challenge war es bisher auch nur möglich mit der durchgeführten Blaufränkischland Punkte zu vergeben, denn St. Veit und Perg sagten ihre Termine ab. Nach dem Ausfall der NÖ-Rallye hoffen die Organisatoren, dass Rallye Vipavska Dolina in Slovenien am 21.-22. August gefahren wird.

Jetzt tritt die Austrian Rallye Challenge mit der Herbstrallye, die im Raum Dobersberg am 9./10. Oktober geplant ist, in den Mittelpunkt der Staatsmeisterschaft.

„Das wäre nach der Jänner Rallye der zweite Bewerb, somit die letzte Möglichkeit die Meisterschaft zu retten. Ob letztendlich wie geplant, die Rallye W4 vom 13. – 15. 11. zur Durchführung gelangen wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch mit dem Fragezeichen behaftet,“ so wird derzeit unter den Teamchefs gesprochen.

Zellhofers Team führt in zwei Wertungen

Wie sieht es derzeit in der Meisterschaftswertung aus? Hermann Neubauer führt mit 25 Punkten, gefolgt von Simon Wagner 19, Michael Lengauer 15, Günther Knobloch 14, Martin Fischerlehner 11.

Im Rallye Cup Teampreis liegt das ZM Racing Team von Martin Zellhofer mit 31 Zählern vor dem Team Franz Sonnleitner aus Wang in der Besetzung Ernst Haneder, Martin Rossgatterer, Gerald Bachler Motorsport 27, BRR Baumschlager Rallye Racing Team 25, Race Rent Austria mit Günther Knobloch 22.