Graz war definitiv eine Reise wert. Der Haager Alexander Trampitsch sorgte in der Grazer Auster für einige Topzeiten. Den größten Höhepunkt erlebte er aber mit dem Team vom ASCKÖ Schwimmclub Steyr.

Das Quartett Marvin Miglbauer, Johannes Dietrich, Sebastian Steffan und Alexander Trampitsch stellten einen neuen österreichischen Rekord über die 4 x 100 Meter Lagen auf. Nach 3:42,90 Minuten schlug Schlussschwimmer Trampitsch am Beckenrand an. Doch auch in den Einzelbewerben wusste der Haager zu überzeugen.

Über die 200 Meter und 400 Meter Freistil sicherte sich Trampitsch souverän den Sieg. Über die 100 Meter erreichte er mit 49,89 Sekunden einen guten Vorlauf. Doch im Finale musste er sich dem Kärntner Heiko Gigler geschlagen geben. In der Rekordstaffel verbesserte er seine Zeit über die 100 Meter und schwamm diese in 49,36 Sekunden.

„Das Ostertrainingslager und die fast tägliche Arbeit von manchen Schwimmern macht sich bezahlt“, freute sich Cheftrainer Nicolas Delvigne mit dem Abschneiden der gesamten Truppe.