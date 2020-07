An der achten Stelle lag Markus Rammel im ersten Finallauf vier Runden vor Schluss. Es bahnte sich ein Platz unter den besten Zehn an, ein Wunschergebnis stand vor der Realisierung, doch der Wunsch erfüllte sich nicht. Beim Beschleunigen aus einer Spurrille rutschte das Hinterrad der Husqvarna weg, Markus machte die Bekanntschaft mit dem Boden und verlor vier Plätze. Es gelang ihm zwar noch eine gleichschnelle Rundenzeit wie Rene Hofer zu fahren, aber das war nur ein schwacher Trost.

Weit schlimmer erwischte es den Seitenstettner im zweiten Rennen. Beim Start eingekeilt sah er sich an der 24. Stelle, attackierte sofort, machte neun Plätze gut, verhakte sich aber mit einem Konkurrenten, kam dabei zu Sturz, der Kupplungshebel brach und Sand kam in die Rennbrille. Es blieb nur: ab in das Fahrerlager.

„Es war eine körperliche Herausforderung“

Florian Dieminger erfüllte, wie schon in der Vorwoche, mit dem Einzug in die Endläufe auch diesmal wieder sein Plansoll. Im 24 Fahrer starken Feld qualifizierte er sich als Zwölfter, fuhr mit 2:02.280 gleichschnell wie Perkhofer, das war schon vielsagend. Im 42er-Feld kam Florian nach dem Start als 16. vorbei, fiel aber während der 25 Minuten sukzessive zurück und beendete als 30. den ersten Lauf. Mit der 30. Position kam Florian auch im zweiten Lauf, in dem er nach dem Start 25. war, in das Ziel. „Der Kurs war für mich eine körperliche Herausforderung, es ging an die Substanz“, so Florian.

Paul Rammel war froh bei seinem ersten Saisonstart in der MX1-Klasse als 24. die Qualifikation zu überstehen. Alles, was in der Folge auf ihn zukommen sollte, wäre eine Draufgabe gewesen, doch diese war im ersten Lauf nach fünf Runden wegen des defekten Kupplungszylinders bereits beendet. Im zweiten war von seiner Kraft nicht mehr viel vorhanden – 23., mit zwei Runden Rückstand.