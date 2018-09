Im Jahr 2010 waren The Freaks vom Allgemeinen Turnverein St. Valentin die ersten Sieger der Castingshow „NÖN sucht das größte Talent“. Was folgte, war ein steiler Aufstieg in den Showhimmel, der die Akrobatikgruppe rund um Trainer O.C. Ono zu Auftritten im In- und benachbarten Ausland führte und nach einigen Jahren sogar zum Formel 1 Grand Prix nach Bahrain. Nun sind sie auf der Suche nach neuen Talenten.

Doppelsalto und vierstöckige Pyramiden...

„Wir haben große Projekte geplant. Neue Choreografien, internationale Auftritte und unser zehnjähriges Freaks-Jubiläum stehen bevor. Dazu möchten wir unser Team verstärken, um noch spektakulärere Elemente und noch bessere Shows zeigen zu können“, erklärt O.C. Ono.

Wer also schon immer einmal mit einem Doppelsalto durch die Luft geschleudert werden wollte, oder bei einer vierstöckigen Pyramide als kräftiger Untermann stehen wollte oder generell auf der Showbühne vor tausenden Zusehern auftreten möchte, hat nun die große Chance dazu, denn TheFreaks sind auf der Suche nach Verstärkung. Deshalb veranstalten sie am Sonntag, 9. September, um 15 Uhr im Turnsaal Schubertviertel ein Sichtungstraining.

„Gesucht werden Mädchen im Alter zwischen 8 und 12 Jahren für Flugelemente, Männer ab 16 Jahren als Untermänner und zusätzliche Tänzerinnen ab zehn Jahren, die das Team bei den Choreografien unterstützen“,berichtet Ono. Gute Körperspannung, turnerische Fähigkeiten und Beweglichkeit sind bei den Mädchen Grundvoraussetzung, bei den Männern Haltekraft und Maximalkraft.

Infos und Anmeldung unter www.TheFreaks.at/Sichtungstraining2018.