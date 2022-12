TC St. Valentin: Ohne Spielverlust zum Europameister

Werbung

Davis-Cup-Atmosphäre bei den Mannschafts-Europameisterschaften im Senioren-Clubtennis in der Türkei. Mittendrin auch der Tennisclub St. Valentin mit dem ehemaligen ATP-Spitzenspieler Stefan Koubek (Weltranglistenplatz 20).

Dabei setzte sich die Truppe auf der Anlage im Maga saray-Club Belek in Antalya gegen die Konkurrenz aus Portugal, Türkei und England durch und feierte den ersten Triumph bei einer Europameisterschaft. „Das langersehnte Ziel konnte dank der überragenden Einzelspieler heuer fixiert werden“, freute sich Kapitän Robert Apollonio.

Der österreichische Serienmeister in der Seniorenbundesliga +45 wurde von Stefan Koubek angeführt. Erstmals unterstützte das Team Markus Hilpert (fünffacher Senioren-Tennisweltmeister) aus Holland. Weitere namhafte Mitglieder des erfolgreichen Teams sind Udo Plamberger (Ex-Daviscup-Spieler) und Gerald Kaiser (26-facher österreichischer Staatsmeister). Weitere Spieler des Teams sind Michael Bräuer (Senioren-Doppel-Europameister), Robert Apollonio, Markus Jöbstl, Josef Reisinger und Manfred Huber. „Ich freue mich, dass es gelungen ist, so ein schlagkräftiges Team in die Türkei zu entsenden. Die Mannschaft harmoniert neben und auf dem Platz ausgezeichnet“, erklärt Team-Manager Anton Lausegger. Die Tenniscracks gewannen in der Vorrundengruppe gegen Mete Tenis Kulübü aus der Türkei und St. George’s Hill Lawn Tennis Club aus England jeweils mit 5:0. Im Halbfinale gegen Clube VII – Health Fitness Racquet Club (Portugal) und im Finale gegen das mit portugiesischen Spitzenspielern gespickte Team von PFM (Türkei), auch jeweils mit 5:0. So errangen die St. Valentiner erstmals in der Geschichte im Team den Europameistertitel, ohne ein einziges Spiel abzugeben. Die Tennisspieler aus St. Valentin können mit einem weiteren Trumpf aufwarten: ihrem Teamspirit. Stefan Koubek erfreut: „Die Mannschaft steht zusammen, egal, was auf dem Platz passiert. Mit diesem Gefühl zu spielen und nicht aufzugeben, das macht uns stark.“

„Ohne der perfekten Organisation vor Ort und ohne die Unterstützung der Sponsoren könnten wir den vorliegenden Erfolg nicht erreichen“, sagt Josef Reisinger.