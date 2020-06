Mit oder ohne Doppel, mit oder ohne anschließende Dusche, freiwillige Meisterschaft, oder nur Testspiele, oder gar keinen Wettbewerb. Nur einige wenige Fragen, die es im Vorfeld zu beantworten gab. Nun startet die Meisterschaft auf freiwilliger Basis, dem Ehrgeiz der Amstettner Landesligamannschaften tut dies aber keinen Abbruch.

„Wir haben uns klar für einen Wettbewerb ausgesprochen. Auch dass es jetzt ein freiwilliger ist, bei dem es keine Absteiger, aber auch keine Aufsteiger gibt, stört uns nicht sehr. Denn als einzige Liga in Niederösterreich darf der Meister der LLA um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielen. An Motivation mangelt es nicht, schließlich haben wir bis Mitte März in der Halle trainiert, und nun seit Anfang Mai sehr intensive Einheiten auf Sand absolviert. Erneut starten wir den Angriff auf den Titel, dreimal scheiterten wir denkbar knapp. Aber obwohl weniger Teams als sonst am Start sind, wird es schwierig“, betont Mannschaftsführer Christian Lindenhofer.

St. Pölten dürfte die härteste Nuss werden

Zum Auftakt reist man nach St. Pölten. Eine Niederlage sollte nicht passieren, da könnte der Traum sonst platzen. „Unser Kader ist ident mit dem Vorjahr. Wir haben genug Qualität, um jeden in der Gruppe zu schlagen. St. Pölten ist wohl der stärkste Gegner“, so Lindenhofer abschließend.

In der Landesliga C bestreiten fünf Teams den Bewerb, mehr blieben von 24 nicht übrig. Christian Kohut, Mannschaftsführer von St. Valentin 2, und David Sonnleitner (zweite Mannschaft UTC Amstetten) gehen mit ähnlichen Vorzeichen in die Spiele: „Wir sind froh, dass überhaupt gespielt wird. Es werden hauptsächlich Spieler aus dem eigenen Vereinsumfeld zum Einsatz kommen. Da es keinen Absteiger gibt, kann man es etwas lockerer angehen. Jedoch sind wir mit vollem Ehrgeiz und Engagement bei der Sache.“