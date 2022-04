Stocksport-Lokalmatadore nicht zu biegen

Werbung

Das 27. Bürgermeisterturnier der Bezirksgruppe St. Pölten am Samstag in der Stocksporthalle Stattersdorf, bei dem alle Bürgermeister der teilnehmenden Vereine die Pokale spenden, konnte die Mannschaft 1. EV Stattersdorf 1 ungeschlagen für sich entscheiden. Die Mannschaft kam nur gegen die SG Ober-Grafendorf/Naturfreunde 2 beim knappen 13:11-Sieg kurz in Bedrängnis.

Alle anderen Spiele wurden souverän schon in der vierten oder fünften Kehre entschieden. Bei der Siegerehrung übergaben Bezirksobmann Anton Stutz und die Bürgermeisterin von Neustift-Innermanzing, Irmgard Schibich, sowie in Vertretung des Bürgermeisters der Stadt St. Pölten, die beiden Stadträte Heinz Hauptmann und Walter Hobiger die Pokale.

Am Freitag (18 Uhr) findet in Stattersdorf das Bezirksderby in der 1. NÖ Landesliga zwichen 1. EV Stattersdorf und ESV Neustift-Innermanzing statt. Der Eintritt ist frei, für Speisen und Getränke ist gesorgt. Und alle, die den Stocksport einmal selbst ausprobieren wollen, haben jeden Dienstag und Donnerstag (ab 17 Uhr) in Stattersdorf die Gelegenheit dazu. Mitzubringen sind neben guter Laune nur sportliche Bekleidung und Sportschuhe.

Nach coronabedingten zweijährigen Pause konnte der ESV Frankenfels am Wochenende nun endlich wieder sein traditionelles Frühjahrsturnier durchführen. Beim Mixed-Turnier siegten die Loicher mit 12 Punkten, gefolgt von der SG ESK Ober-Grafendorf/NF St. Pölten und dem ESV Purgstall mit jeweils 10 Punkten, wobei die SG mit der nur etwas besseren Quote ganz knapp die Nase vorne hatte.