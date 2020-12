Der Pra-di-Tori-Hang bleibt fest in österreichischer Hand! Benjamin Karl (35) und Andreas Prommegger (40) haben am Donnerstag beim Weltcup-Parallelriesentorlauf in Carezza (ITA) unter den 56 Startern aus 16 Nationen für einen rot-weiß-roten Doppelsieg gesorgt. Karl setzte sich in einem dramatischen Finallauf gegen seinen ÖSV-Teamkollegen um den Hauch von einer Hundertstelsekunde durch.

Der vierfache Weltmeister aus Wilhelmsburg hat mit seinem 18. Einzelerfolg nicht nur die Führung im Parallel-Gesamtweltcup übernommen, sondern hält als einziger Fahrer auch bei drei Triumphen in Carezza. Dritter wurde der Slowene Zan Kosir, der im kleinen Finale Lokalmatador Roland Fischnaller bezwang. Gegen Karl hatten diesmal auf dem Weg ins Finale Sobolev (RUS/+0,30), Kwiatkowski (POL/+0,39) und Kosir (+0,47) das Nachsehen.

„In den ersten drei Runden bin ich sehr gut gefahren und wenn ich jetzt vor einem größen Finale im Startgate stehe, spüre ich wieder diesen Erfolgshunger, das Rennen auch unbedingt gewinnen zu wollen. Dieses Gefühl ist mir zwischenzeitlich etwas abhanden gekommen“, meinte Karl.