Dusek und Youngsters bei Junioren-Staatsmeisterschaft top

Einen Vorgeschmack aufs Weltcupfinale boten die beiden Rennen letzte Woche am Pitztaler Gletscher. Mit Olympiasieger Alessandro Hämmerle, dem Weltcupführenden Martin Nörl (GER) und dem Herzogenburger Jakob Dusek war das Führungstrio im Cross-Weltcup mit dabei.

Nörl (386) hat vor den abschließenden WC-Bewerben auf der Reiteralm (12. März) und in Veysonnaz (SUI/20. März) 20 Punkte Vorsprung auf Hämmerle (366). Dusek (284) als Dritter kann in der Endabrechnung noch etwas bewegen. Beide Rennen im ORF!

Auch Powondra fuhr in die Top Ten

Nörl siegte am Mittwoch (61 Starter, 14 Nationen) vor Hämmerle und Dusek. Und Nörl führt, nachdem er auch am Donnerstag gewonnen hat, nicht nur im Welt- sondern auch im Europacup.

Aber auch vor Dusek muss man den Hut ziehen. In Abwesenheit von Hämmerle, der sich voll und ganz auf den Weltcup konzentriert und dort Nörl überholen will, wurde der „UTW_Crosser“ am Donnerstag vor Leon Ulbrecht (GER) im Pitztal Zweiter.

Gut unterwegs war auch der Böheimkirchner Felix Powondra mit Platz acht, gefolgt von Lukas Schlatzer (St. Pölten) und Elias Schlinger (Böheimkirchen, alle UTW) auf Rang 25. „Die Besetzung war sehr stark, daher ist es in den Heats auch eng hergegangen“, waren die zwei Rennen für Dusek „eine optimale Vorbereitung auf die beiden ausstehenden Weltcups“. „Ich gehe mit einem guten Gefühl und viel Zuversicht ins Saisonfinale“, sagt er.

Parallel zum EC-Bewerb am Mittwoch wurden die Österreichischen Crossmeister im Pitztal gekürt. Hämmerle, der sich im Vorjahr vor Julian Lüftner und seinem Bruder Luca den Titel gesichert hatte, holte sich diesmal knapp vor dem um drei Jahre jüngeren Dusek Gold. Der Herzogenburger — im Vorjahr Siebenter — machte es dem Olympiasieger nicht leicht und sorgte für ein spannendes Rennen. Gefolgt wurden die beiden von Lukas Pachner aus Russbach (NÖ/ÖSV-Wien).

Marco Dornhofer (Oberwölbling), zuletzt im Europacup ganz vorn dabei, konnte verletzungsbedingt (Schlüsselbeinbruch) nicht starten. Erfreulich hingegen, dass die Jüngsten aus dem UTW-Team im Weltklassefeld gute Figur machten: 8. Schlatzer, 9. Powondra, 12. Schlinger.

Bei den Damen krönte sich die Olympiateilnehmerin und Zweite aus dem Vorjahr, Pia Zerkhold (Scheibbs), zur Staatsmeisterin 2022. Paulina Powondra, die im Vorjahr Bronze holte und zuletzt in der Schweiz gute Leistungen zeigte, war nicht am Start (eine Schularbeit ging vor).

Nach den erstklassigen Platzierungen bei den Cross-Staatsmeisterschaften sorgten die UTW-Junioren am Freitag für weitere Medaillen. Powondra holte sich den Titel vor Jakob Mateschitz (WSV Veitsch/Stmk.) und Schlinger. Schlatzer, der am Mittwoch noch vor Powondra und Schlinger durchs Ziel gegangen war, musste mit Rang vier vorliebnehmen.

„Alle unsere Fahrer haben sich gegenüber dem Vorjahr enorm verbessert“, freut sich UTW-Boss Erik Wöll. Zum Vergleich: Powondra wurde 2021 Neunter, Schlatzer Zehnter, Schlinger war nicht dbei.

In Abwesenheit von Anna-Maria Galler (Salzburg) war Tanja Kobald (Stmk.) bei den Mädels vor Paulina Powondra (2021/Bronze) erfolgreich. Im stark besetzen internationalem FIS-Bewerb (32 Starter/7 Nationen) siegte Leon Ulbricht (GER) vor Felix Powondra (5. Schlinger, 18. Schlatzer. Paulina belegte Rang 14 bei den Damen.