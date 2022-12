Jakob Dusek: Vorjahressieg fast wiederholt

Werbung

Die ÖSV-Snowboardcrosser haben im ersten von zwei Weltcuprennen in Italien eine bärenstarke Leistung gezeigt! Jakob Dusek von Union Trendsport Weichberger (UTW) musste sich nur dem Vorarlberger Alessandro Hämmerle geschlagen geben, die beiden sorgten für einen rot-weiß-roten Doppelsieg, der deutsche Weltcup-Titelverteidiger Martin Nörl wurde Dritter.

Dusek, der im Vorjahr in Cervinia seinen ersten Weltcuperfolg gefeiert hatte, durfte sich über seinen fünften Podestplatz auf höchster SBX-Ebene freuen. Für Hämmerle war es der 15. Weltcup-Einzelsieg und der erste nach seinem Olympia-Triumph. Mit diesem Ergebnis hat das ÖSV-Team auch den durchwachsenen Saisonstart in Frankreich, als Hämmerle Rang 14 geholt hatte. vergessen gemacht.

„Die Freude, mit Jakob am Podium zu stehen, ist riesig“, meinte Hämmerle und sah den Schlüssel zum Erfolg in der Servicecrew. „Die haben einen Superjob gemacht und während des Rennens noch etwas umgestellt, weil es durch den Neuschnee anders zu fahren war als im Training.“

Dusek ist nach dem Sieg im Vorjahr das nächste Topresultat in Cervinia herausgefahren. „Ich fühle mich einfach extrem wohl hier. Es war sehr wichtig, dass wir nach dem mäßigen Saisonstart stark zurückgekommen sind. Am Podest zu stehen und die österreichische Hymne zu hören, ist etwas Besonderes“, meinte Dusek, der natürlich auch beim Rennen tags darauf angreifen wollte. Doch nach dem Doppelsieg am Freitag konnten weder er noch Hämmerle in die Vergabe um die Podestplätze eingreifen.

Dusek landete als Sieger des kleinen Finales als bester Österreicher am fünften Gesamtrang. Hämmerle bog in seinem Viertelfinal-Heat als Zweiter in die vorletzte Kurve ein, wurde dann aber vom Spanier Eguibar über den Haufen gefahren und schied aus. Für ein viel harmloseres Vergehen von Jake Vedder an Nörl war der US-Amerikaner am Vortag disqualifiziert worden. „Da wird mit zweierlei Maß gemessen“, ärgerte sich Hämmerle.

Dusek zog nach den Plätzen zwei und fünf eine positivere Bilanz über den Cervinia-Trip: „Das war eine brutal gute Woche für mich. Das einzige Manko war das Semifinale am Samstag, in dem ich leider nicht meinen besten Lauf erwischt habe und aus den ersten beiden Kurven nicht genug Speed mitgenommen habe. Aber sonst bin ich sehr zufrieden – ich bin ein Super-Training und Bestzeit in der Quali gefahren und habe zwei Topresultate geholt. So kann das Kalenderjahr enden.“