Wichtiger Sieg der Falken zum Saisonauftakt

Dass das Heimspiel gegen WAT Atzgersdorf zum Saisonstart für die SU Die Falken Bachner Bau St. Pölten kein Spaziergang werden würde, war eigentlich von Anfang an klar. Dennoch sah es aber gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit in der gut gefüllten Prandtauerhalle (die eigentliche Heimstätte Sportzentrum NÖ steht für die ersten vier Heimspiele den Falken nicht zur Verfügung) genau danach aus.

Schon im souverän abgespulten ersten Durchgang erarbeitete sich die Djukic-Truppe früh einen Vorsprung, den sie bis zur Pause auf fünf Tore ausbauen hatte können. Das 1:0 erzielte in der flotten Partie Kapitän Alex Pils als ältester der Falken standesgemäß.

Die aggressive Deckung der Falken behagt Gästen nicht

Es war aber vor allem die Abwehr um „Chef“ Martin Zettel, die in der kampfbetonten Partie beeindruckte. „In den entscheidenden Spielsituationen haben wir immer die Oberhand behalten“, war Trainer Damir Djukic zufrieden, auch wenn man zu Beginn die Überlegenheit noch nicht ganz auszunützen verstand. So stand es in der 6. Minute nur 3:2, und Goalie Mark Hübner sah sich durchaus gut beschäftigt. Doch dann lief die Flügelzange Matthias Bruckner/Jan Hübner zur Hochform auf und sorgte in den nächsten sechs Minuten für eine 7:3-Führung. Zettel/Mark Hübner machten in dieser Phase hinten dicht.

Auch die Jungfalken flogen am Sonntag in der Prandtauerhalle hoch. Valentin Tiefenbacher steuerte bespielsweise zwei Tore beim 30:28-Sieg über Atzgersdorf bei. Foto: Foto Stumpfer

„Sie hatten mit unserer offensiven Deckung Probleme“, analysiert Djukic und das blieb die ganze erste Halbzeit so. Der Abstand hielt sich daher konstant bei drei bis vier Toren und konnte im Finish sogar auf fünf (16:11) ausgebaut werden, auch weil „Man of the match“ Jan Neumaier, der im August noch einen Kurzurlaub eingeschoben hatte, aus allen Rohren schoss und auch neun Mal traf.

Nach Wiederbeginn fiel sofort das 17:11 und dann gab es zwei Riesenchancen aufs 18:12. Doch ein Siebener wird vertändelt und Mark Hübner wirft übers ganze Feld um Zentimeter am leeren Tor vorbei.

Damit bekamen die Gäste die zweite Luft. Djukic lässt Neumaier verschnaufen und die Atzgersdorfer wittern ihre Chance. Nach 40 Minuten ist die Partie beim Stand von 19:18 wieder völlig offen.

Gegner kämpfte sich zurück, kam aber nicht vorbei

Gedanken ans Vorjahr wurden bei den Fans wach, als im Herbst reihenweise Partien im Finish aus der Hand gegeben wurden. Doch diesmal hatten die Falken den Gegner zwar auch wieder herankommen lassen, doch vorbeiziehen ließen sie ihn nicht. Und das, obwohl Neumaier nach seiner Rückkehr aufs Feld seine hundertprozentige Treffsicherheit nicht mehr ganz fand. Aber wieder war es vor allem Bruckner (mit 10 Toren bester Werfer), der stark dagegenhielt, auch wenn sein unmittelbarer Gegner am Flügel der Atzgersdorfer ebenfalls den eingewechselten Jakob Kögl im Falkentor immer wieder bezwingen konnte.

„Im Angriff waren wir zu unbeweglich“, klagt Djukic, der aber trotzdem auf seine Jungfalken stolz sein kann. Um ein Jahr gereift, zeigten sie kein Nervenflattern mehr, blieben stets in Führung. Und als dann eine Minute vor Schluss ausgerechnet Abwehrboss Martin Zettel auf 29:27 erhöhte, war as Match entschieden. Eine „Rot-2-Minuten-Strafe“ gegen Atzgersdorf tat das ihre zum 30:28-Sieg.

Als Nächstes geht es am Samstag nach Wien zu Fünfhaus (19.30), wo ein Sieg fix eingeplant ist. Und eine Woche drauf kommen die Fivers 2 in die Prandtauerhalle (19 Uhr).