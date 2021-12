High five für St. Pölten

Wie schon in der vorletzten Runde gegen Oberwart nutzten die Landeshauptstädter auch nach der Länderspielpause die Gunst der Stunde und wiesen mit Wels den nächsten ersatzgeschwächten Gegner in die Schranken. Im Gegensatz zum SKN waren die Oberösterreicher zuletzt weiter im Ligaeinsatz, mussten sich erst nach Verlängerung den starken Grazern geschlagen geben. „Sie sind im Spielrhythmus geblieben, die Overtime-Niederlage hat ihnen Selbstvertrauen gegeben“, beschreibt SKN-Headcoach Andreas Worenz, der selbst eine alles andere als ideale Vorbereitungszeit hatte. Schließlich fehlten ihm mit den Nationalspielern Mbemba und Wonisch sowie Ferguson (Quarantäne) drei „Big Man“.

Ferguson war überall zu finden

Einer davon, Ferguson, bot gegen Wels auf beiden Seiten des Felds eine Klasseleistung und legte mit 15 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double aufs Parkett. Worenz: „Er war der alte Chris, wie man ihn kennt.“ Bester Werfer war aber mit Alanen ein anderer (20 Punkte, zehn im ersten Viertel). „Wir wollten innen das Mismatch nutzen. Das kann er und war wichtig“, erklärt Worenz. Der Finne entschied schließlich mit einem Dreier bei 72:68 die Partie endgültig für den SKN.

Schon in der Pre-Season zeigte der Neuzugang was er kann, in der Regular Season hatte er aber noch Luft nach oben. „Wir werden noch mental mit ihm arbeiten, damit er sich nicht selbst im Weg steht.“

Gegen Wels reichte St. Pölten eine unterdurchschnittliche Trefferquote (29% aus der Distanz, 54% vom Zweier und 60% von der Freiwurflinie) zum nächsten Sieg. „Offensiv hat der Rhythmus nicht gepasst. Aber ich bin happy, dass wir gewonnen haben, auch wenn es keine Topleistung war“, sagt Worenz.

Rekordjagd in Traiskirchen

Im nun doch ausgetragenen Cup-Achtelfinale war am Mittwoch (nach Redaktionsschluss) erneut Wels zu Gast, ehe es am Samstag zum Sky-Livespiel nach Traiskirchen geht. „Dort ist es immer schwer“, nimmt Worenz die Favoritenrolle trotzdem an. „Wir sind momentan das stärkste Team in NÖ. Das freut mich besonders.“

Seit dem Wiederaufstieg gab es für sein Team in Traiskirchen zwei Siege. Ein erneuter Erfolg würde die bislang längste Siegesserie von sechs Partien, die vor zwei Jahren ausgerechnet bei den Lions begann, einstellen. „Wenn wir unsere Leistung abrufen, bin ich zuversichtlich, dass wir gewinnen. Wir wären dann weiter oben dabei und es könnte die erfolgreichste Saison werden“, ist Worenz voller Vorfreude.