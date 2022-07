St. Pöltner Paddlerin im Freestyle eine Koryphäe

Werbung

Die 17-jährige Jasmin Stangl-Brachnik vom Naturfreunde Kanuclub St. Pölten verpasste bei den ICF Freestyle Worldchampionships in Nottingham (GB) Anfang des Monats nur knapp einen Stockerlplatz. In der Kajak-Jugendklasse war sie überhaupt die erste österreichische Jugendliche, die in diesem Sport bei einer Weltmeisterschaft angetreten ist und durfte sich gleich über den vierten Platz freuen.

„Kajak-Freestyle gehört zu den spaktakulärsten Formen des Paddelsports“, erklärt St. Pölten Klubboss Günter Felbek. In einer stehenden Flusswelle sind dabei binnen 45 Sekunden pro Lauf Tricks mit fantasievollen Namen zu absolvieren. „An Koordination, Schnellkraft und Raumorientierung wird dabei alles abverlangt“, weiß Felbek.

Stangl-Brachnik zeigte sich überrascht und sehr glücklich über ihren vierten Platz im Finale, auch wenn sie nach einem extrem hohen Punktestand in den Vorläufen (620), die Medaille doch knapp verpasst hat. „Dass ich den McNasties (eine Drehung samt Salto mit dem Boot, Anm.) zum ersten Mal im Wettbewerb in die Welle gebracht habe, ist genial, auch wenn mir im stark besetzten Finale dann keine Steigerung mehr gelungen ist“, meinte sie.

Naturfreunde wollen Trainingszentrum ausbauen

Auch für den Naturfreunde Kanuclub St Pölten ist der Erfolg „überwältigend“. „Es ist der erst große internationale Erfolg für unser neu geschaffenes Trainingszentrum“, freut sich Felbek. Bei gewissen Wasserständen der Traisen kann man im Mündungsbereich des Mühlbachs beim Bootshaus auch Freestyle trainieren, doch oft sei die „Wasserwalze“ zu gering. Der nächstgelegene „Playspot“ für Stangl-Brachnik ist die sogenannte „Heliwelle“ in der Salza beim Naturfreunde Wildwasserzentrum in Wildalpen. Sonst gibt es in Graz noch die „Muglwave“.

„Unser Vorhaben wäre es, beim Bootshaus einen einstellbaren Playspot zu bauen. Dieser wäre einzigartig in Ostösterreich“, erklärt Felbek.