Böheimkirchnerin Selina Kickinger bei EM

Vom 11. bis 14. August wird in München im Rahmen der Europameisterschaften von neun olympischen Sportarten auch jene der Kunstturnerinnen ausgetragen.

Der österreichische Fachverband für Turnen (ÖFT) hat nun sein fünfköpfiges Frauenteam nominiert: Die Böheimkirchnerin Selina Kickinger wird es in Abwesenheit von Olympia-Teilnehmerin Elisa Hämmerle, WM-2021-Finalistin Marlies Männersdorfer und Bianca Frysak (alle drei Heeressportlerinnen fehlen verletzungs- oder ausbildungsbedingt) anführen. Noch mit dabei sind Carina Kröll (S), Jasmin Mader (T) sowie Alissa und Charlize Mörz (B). Hauptziel ist das Erreichen der Top 13 im Mannschafts-Wettkampf, damit die WM-Team-Qualifikation und ein optimaler Einstieg in das Olympia-Quotenplatz-Rennen.

Österreichs US-amerikanischer Nationaltrainer Daymon Jones rechnet sich gute Chancen auf die notwendige Platzierung aus: „Ich erwarte, dass dafür rund 150 Teampunkte notwendig sind. Das können wir erreichen.“ Am Freitag fand im Bundesstützpunkt in Linz die zweite EM-Qualifikation statt und dabei kam das Team auf 148,350 Punkte.

Kickinger steuerte 50,400 Punkte bei, das ist erneut ein persönlicher Punkterekord, beinahe drei Punkte mehr als bei der letzten Qualifikation vor zwei Wochen. „Die 50 zu knacken, war schon länger ein Ziel von mir, und dass ich erneut das beste Mehrkampf- Ergebnis vom österreichischen Nationalteam bringen konnte, ist das Tüpfelchen auf dem i“, war sie stolz, konnte sie doch alle ihre Übungen zeigen, wie geplant.

Beim Sprung und Balken gab es die größte Steigerung

„Ich habe am Sprung meinen Schwierigkeitswert um einen Punkt steigern können und eine perfekte Schraube in den Stand hingelegt. Auf die bin ich besonders stolz, weil ich sie erst seit ein paar Wochen trainiere“, jubelte Kickinger. Auch der Stufenbarren ist ihr gut gelungen, aber der Balken diesmal noch besser. „Diese Übung war grandios, da gibt es nichts zu meckern“, schwärmte sie. Auch die Punkterichter sahen es so. Mehr als einen Punkt konnte sie in der Endnote herausholen. „Da hat einfach alles gepasst, die akrobatischen Elemente genauso wie die gymnastischen Sprünge.“

Als letztes Gerät war Boden dran, und auch da konnte sich die 21-Jährige um zwei Zehntel steigern. „Ich fühle mich topfit, körperlich und mental“, freut sich Kickinger, dass sie sich ganz souverän für die EM qualifiziert hat und das österreichische Team in München im August sogar anführen wird.

Wer mit der Mannschaft bei der WM dann im Herbst in Liverpool dabei ist, hat bessere Karten in der dort offiziell startenden Olympia-Qualifikation. Demnach beginnt der Run auf die Paris-Quotenplätze de facto bereits in München, denn nach der EM werden die Top 13 Teams feststehen.