Abendlauf durch Herzogenburgs City

Das Wetter hielt – und so kamen auch alle Läufer und Läuferinnen sowie die Nordic-Walker, die beim 3. City-Run in Herzogenburg am Freitagabend mitgemacht haben trocken ins Ziel.

Die kleine Amelie Kohlmaier – im Bild mit Mama Martina Kohlmaier, bekannt in Herzogenburg unter ihren Mädchennamn Riel als Kapitänin der letzten Basketballmeistermannschaft in der Bundesliga, Erich Hauptmann und Josef Pieringer, freute sich, dass die die Medaillen übergeben durfte. Foto: Kopitz

Start und Ziel war diesmal erst um 19 Uhr bei der Time-out-SportsBar, gelaufen wurden sechs Stadtrunden zu je 1,3 Kilometer – die Innenstadt war zu dieser Zeit für den gesamten Verkehr gesperrt. Gleich im Anschluss fand dann die Siegerehrung statt, die Wirtschaftsstadtrat Erich Hauptmann – der selbst mitgewalkt war – und die Obfrau der Wirtschafts-Interessensgemeinschaft, Evelyne Moser-Bruckner, vorgenommen haben.

Der Sieg bei den Läufern ging an Joachim Wengschen in 27:25 Minuten vor Andreas Paitl und Daniel Aufhauser. Bei den Damen siegte Susanna Hofinger in 36:14 vor Stefanie Gugerell und Margit Aufhauser-Pinz. Beim Nordic Walking siegte Franz Bechtel in 56:06 Minuten vor Mario Novosel und Ildiko Springer.