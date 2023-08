Favoritesieg beim 4. City-Run in Herzogenburg

Pünktlich um 19 Uhr bei immer noch großer Hitze viel am Samstag der Startschuss zum 4. Herzogenburger City-Run in der St. Pöltner Straße vor der TimeOut-Sportsbar. 46 Läufern und sechs Nordic-Walkern wurde auf den 7,8 Kilometer-Strecke über Fischergasse, Wiener Straße, Rathausplatz, Kirchengasse, Kaisergasse, Kremser Straße und St. Pöltner Straße – und das in sechs Runden – schon einiges abverlangt. Vor allem die älteren Starter stöhnten ob der großen Hitze sehr.

Bei den Herren siegte Gerhard Steinböck von ASK McDonalds Loosdorf, der nach 28:43 Minuten vor Clemens Serloth (RC Arbö St. Pölten) und Andreas Paitl (GF Herzogenburg) ins Ziel kam. Bei den Damen war Susanne Hofinger vom LC Kapelln in 35:52 die schnellste. Ihr auf den Fersen folgten Johanna Daxböck (USCO Melk) und Tanja Sommeregger. Bei den Nordic Walkern siegte Rainer Heinzl vor Franz Bechtel (RC St. Margarethen) und Hubert Hartl.