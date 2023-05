Wallner holt seinen dritten Sieg in Kapelln

Bei prächtigem Wetter führte der LC Kapelln am Samstag seinen bereits 21. Mittelpunktlauf durch. Obmann René Schmied war glücklich, dass nach dem vielen Regen der Tage zuvor am Bewerbstag endlich wieder die Sonne vom Himmel strahlte. „Es herrschten perfekte Bedingungen“, freute er sich. Und so nahmen auch über 350 große und kleine Laufsportler an den spannenden Bewerben teil. Sehr gut angekommen wurden wie jedes Jahr die Läufe der zukünftigen Laufelite. Dabei gab es auch wieder die „Kids Group Challenge“, bei der die am stärksten vertretene Schule aus der Region prämiert wurde. Hier hatte einmal mehr die Volksschule Kapelln die Nase vorn.

Moderator Julian Hameder aus Herzogenburg sorgte mit einigen Mitgliedern des Laufclubs für spielerisches Aufwärmen vor dem Start der Kidsbewerbe Foto: LC Kapelln

Nach den Kinderbewerben gab es die Überleitung zur Generationenstaffel, bei der Junge und Junggebliebe ihre Laufstärke in einem Staffellauf zeigen konnten. Den Auftakt der Hauptbewerbe machte dann der Funrun, bei dem rund 2,8 Kilometer entlang der Perschling zu laufen waren. Diesen Bewerb gewann Wolfgang Haubenwallner (LCU Pyhra) vor Alexander Bichl (LC Werbeprofi) und Moritz Pozsgay (LC Kapelln/LC Mank).

Wallner und Hintermayer beim Hauptlauf top

74 Aktive starteten im Hauptlauf über 7,6 Kilometer, bei dem Bürgermeister Alois Vogl den Startschuss durchgeführt hat. In dieser stark besetzten Disziplin feierte der St. Veiter Kevin Wallner (Union St. Pölten) mit einer tollen Zeit von 25:47,71 Minuten vor Lokalmatador Peter Prisching (LC Kapelln) und Philipp Eyben seinen bereits dritten Sieg in Kapelln. Bei den Frauen setzte sich Angela Hintermayer (ASK McDonalds Loodorf) vor Klubkollegin Romana Horatschek und dem flotten LC-Nachwuchstalent Susanna Hofinger durch. Mit ihrer Zeit von 30:29,13 stellte die Siegerin zugleich einen neuen Streckenrekord auf.

Siegerehrung des Hauptlaufs über 7,6 Kilometer mit den Tagesschnellsten Angela Hintermayer und Kevin Wallne, sowie den Zwietplatzierten Romana Horatschek und Peter Prisching sowie den Dritten Susanna Hofinger und Philipp Eyben. Foto: LC Kapelln

An der auch schon traditionellen und mitreißenden Staffelveranstaltung über 3x600-Meter nahmen 18 dreiköpfige Mannschaften teil. Sieger bei den Männern wurden die Lokalmatadore vom Leitwerk Kapelln (David Dorfbauer, Jakob Zimmer und Josef Kerzl). Die Damenstaffel gewannen "Die Gemütlichen" vom LC Kapelln mit Julia Berger, Cäcilia Harm und Isabella Höchtl. Den Sieg in der Mixed-Staffel holte ebenfalls ein Team des Veranstalterklubs LC Kapelln (Susanna Höfinger, René Schmied und Markus Tinkhauser). Die Kinderstaffel gewannen Anna Lampelmaier, Gregor Walzl und Jan Haselhofer.

Die Aktiven und Gäste wurden den ganzen Tag kulinarisch unter anderem mit „Grillhenderl“, dem beliebten „vegetarischen Vitus-Burger“, Mehlspeisen, Kaffee und verschiedenen Getränken sowie dem Perschlingtaler Bier verwöhnt. Zum Abschluss der Veranstaltung gab es eine große Tombola mit attraktiven Preisen. Obmann René Schmied zog sehr zufrieden Resümee und bedankte sich bei den Teilnehmern, den zahlreichen Helfern aus dem Verein und bei der Marktgemeinde Kapelln und wichtigen Sponsoren für deren Unterstützung: „Dass das Laufen im Perschlingtal sehr beliebt ist, zeigt allein die Tatsache, dass bei den diesjährigen Bewerben wieder sehr viele Mitglieder des LC Kapelln selbst am Start waren“, freut er sich mit seinem engagierten Team schon auf die nächste Mittelpunktlaufveranstaltung am 18. Mai 2024. „Aber vorerst ist ein wenig Verschnaufen angesagt!“