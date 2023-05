Zwei Marathons mit Spaßfaktor

Am Pfingstwochenende gingen bei perfektem Wetter der 5. und dann auch gleich der 6. Herzogenburg-Marathon über die Bühne. Fast 200 Starter kamen an beiden Tagen, um entweder Marathon, Halbmarathon, 12-km- oder 6-km-Lauf zu zelebrieren. Neben den Lauflegenden aus der Lauf- und Ultraszene, von denen sich manche gleich beide Marathons an beiden Tagen vergönnten, nahmen auch viele Läufer und Walker aus der Herzogenburger Umgebung die kürzeren Distanzen in Angriff.

Legende Max Wenisch lief als „Aufputz“ die sechs Kilometer

Auf der Begegnungsstrecke, auf der man nie alleine läuft und auf der jeder jeden ein paar Mal trifft, sah man auch den oftmaligen Marathon-Staatsmeister Max Wenisch, der aus Krems angereist ist und sich die 6-km-Portion genehmigt hat. Oder auch Kommerzialrat Hanspeter Schmidtbauer, welcher vor mittlerweile 30 Jahren hier ebenfalls einen kleinen Marathon veranstaltete und mit seinen ehemaligen Laufgefährten die alten Erinnerungen beim 12-km-Run auffrischte. Auch Bürgermeister Christoph Artner nahm sich ausreichend Zeit, um die 6-km-Strecke entlang des Traisendamms zu erforschen.

Weihs war der umjubelte Sieger

Aber auch auf sportlich hohem Niveau ging es zur Sache. Die Marathon-Bestzeit an beiden Tagen erzielte Robert Weihs in 2:57 Stunden. Den Sieg im Halbmarathon sicherte sich Ferdinand Donabaum in 1:29 Stunden. Viktor Manoila gewann die 12 Kilometer in 47:46 Minuten und Alexander Bichl finishte die 6-km-Distanz als erster in 22:41 Minuten. Jeder Teilnehmer erhielt im Ziel eine schöne Erinnerungsmedaille sowie eine regionale Köstlichkeit.

Präsident Keiler wurde auf Hochzeit vorbereitet

Bernhard Keiler, Präsident vom 100 Marathon Club Austria, wurde aufgrund seiner bevorstehenden Hochzeit verpflichtet in jeder der sieben Runden, zweimal durch eine alte Mahagoni-Tür zu laufen. Nach 14 Passagen war dann der Marathon erledigt und er darf nun endlich heiraten.

Der Präsident des 100 Marathon Clubs Bernhard Keiler musste vor seiner Hochzeit beim Marathon sieben Mal durch die alte Mahagoni-Tür. Foto: privat

Viel Lob vor der Neuauflage 2024

„Es gab ausschließlich positive Rückmeldungen und Lob für das lockere und 'spaßige' Veranstaltungsteam“, freute sich Cheforganisator Gerald Frauendienst, für den ein Marathon vor allem Freude bereiten soll. „Ich glaube, wir sind mit dieser jungen Laufveranstaltung auf dem richtigen Weg. Wir wollen günstig, einfach, freundlich und familiär bleiben. Und das bekommt man dann von den Läufern 1000-fach zurück!“

Der Präsident des 100 Marathon Clubs Bernhard Keiler musste vor seiner Hochzeit beim Marathon sieben Mal durch die alte Mahagoni-Tür.