Ganz so ruhig werden die Weihnachtsfeiertage im Hause Scherb nicht ausfallen. Der Herzogenburger übernimmt die neugeschaffene Position des „Gesamtleiters der Talenteförderung“ und steht damit den drei großen Nachwuchsbereichen LAZ, AKA und P12 vor. Operativ wird sich Scherb um die Akademien kümmern – und „freut sich schon sehr auf die neue Herausforderung!“

Wolfgang Wallner Scherb kann auf die Basis bauen

Scherb zeichnete bislang für das Projekt12 verantwortlich, das ÖFB-Pogramm für die Top-Talente des Jahrgangs. Sein „Baby“ weiß Scherb in guten Händen. „Die Geschichte des Projekt12 ist noch nicht zu Ende geschrieben. Wir haben mit Günter Kreissl einen hervorragenden Fachmann gefunden.“

Der ehemalige Sturm-Sportdirektor tritt wie auch Scherb mit Jahreswechsel seinen neuen Job an.

Ein reiner Schreibtischtäter wird der 51-jährige Herzogenburger weiterhin nicht sein, auch wenn die Konzeption langfristiger Strategien eine zentrale Rolle spielt. „Zwei Fragen müssen wir uns stellen: Haben wir die richtigen Talente in den Akademien? Und fördern wir sie dann auch gezielt?“ Gemeinsam will man einen „roten Faden ausarbeiten, der sich von der LAZ-Vorstufe bis zur U21 durchzieht.“

Ständiger Kontakt zu den Talenteschmieden ist für Scherb auch in der neuen Position ein zentraler Punkt. Der Trend geht in Richtung „Individualität“, so die Einschätzung des UEFA-Pro-Lizenztrainer: „Im Zentrum steht die Entwicklung des Einzelspielers. Daran müssen sich die Akademien messen lassen. Auf die Tabellenplatzierungen in einer U15, einer U16 kommt‘s nicht in der Hauptsache an, sondern wie entwickeln sich meine besten Spieler.“

Insofern könne sich der Output sehen lassen. Was auch der anstehende Transfer von AKA-St. Pölten-Torjäger Jakob Knollmüller nach Hoffenheim unterstreicht. Die Covid19-Pandemie und ihre Herausforderungen werden Scherb auch kommendes Jahr beschäftigen. 2021 wird sich der ÖFB weiter bemühen, die AKA-Standorte bei der Finanzierung regelmäßiger Tests zu unterstützen. Nur dadurch ist der Trainings- und Spielbetrieb gesichert.

Man habe gemeinsam mit den Akademien das „Bestmögliche aus der schwierigen Situation“ gemacht, sagt Scherb. In den Zeiten des Lockdowns sei im individuellen Bereich (Analyse, Ernährung, Schlaf, Krafttraining) gearbeitet worden. Dennoch: „Der Ausfall aller internationalen Nachwuchsspiele tut weh. Die Praxis auf dieser Ebene fehlt den Jungen.“: