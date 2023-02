Rosa aus Wilhelmsburg rast zu Silber

Werbung

Der USC Lilienfeld veranstaltete am Wochenende zwei Crossbewerbe für den Skinachwuchs aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland auf der Boardercross-Strecke am Annaberg.

Beim am Samstag veranstalteten Rennen im Rahmen des Raika Kinder Voralpencups, bei dem insgesamt 110 Skirennläuferinnen und Schirennläufer gemeldet waren, konnten die Voith-Race-Kids Rosa Zickbauer, Valentina Bleichner und Marie Prochaska wieder mit tollen Leistungen glänzen.

Die achtjährige Zickbauer aus Wilhelmsburg schaffte die 36 Tore fassende Mischung aus RTL, Sprüngen, Steilkurven und Slalom am schnellsten in der Klasse Kinder 9 weiblich vor Rosalie Klug (Schi Tullnerfeld). Bleichner wurde Fünfte im Voralpencup der Kinder 10w. Und die MD-SKI-Mittelschülerin Marie Prochaska fuhr unter den fast 50 Athletinnen die neuntbeste Laufzeit und belegte damit im Voralpencup in der Altersklasse Kinder 11w den dritten Platz.

Rosa Zickbauer am Weg zur Silbermedaille nach starkem zweite Lauf. Foto: NÖN

Am Sonntag ging es dann beim Xiaomi Kids Cup, dem Skicross-Bewerb für Wien, Niederösterreich und das Burgenland um die Qualifikation fürs große österreichweite Finale. Für die drei schnellsten Mädchen und die drei schnellsten Jungs aus jedem der drei Bundenländer winkten Plätze fürs Rennen Ende März in Saalbach

Nach dem windigen Wetter vom Samstag, zeigte sich der Annaberg am Sonntag tief winterlich. Sensationell war aus SCU-Frankenfels-Sicht der Klassensieg der 10-jährigen Mia Binder-Neuhold in der Zeit von 1:03,83 Minuten (K10w). Die Böheimkirchnerin war am Vortag nicht über den vierten Rang hinausgekommen, konnte sich aber beim Kidscup im zweiten Lauf der best-of-2-Wertung entscheidend steigern und den Sieg sichern. Ihr Trainingspartner Emil Powondra wurde Achter.

Auch Voith-Starterin Rosa Zickbauer hatte wieder Grund zur Freude. Die Achtjährige lag nach dem ersten Durchgang auf Rang drei und musste sich nach einem beherzten zweiten Durchgang als Zweitplatzierte nur Rosalie Klug geschlagen geben. Valentina Bleichner sammelte mit dem fünften Platz im Cup wieder 45 Punkte, wodurch die Voithlerin zwei Rennen vor Ende der Saison aktuell am dritten Platz liegt. Prochaska verpasste im Landesrennen als Vierte das Podest, im Voralpencup wurde die Wilhelmsburgerin Dritte.