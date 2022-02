Jakob Dusek: Ein Herzogenburger auf der Jagd nach Edelmetall

Bei Redaktionsschluss war der Herzogenburger Jakob Dusek noch daheim, um Kräfte zu tanken, für die Boardercrossrennen bei den Olympischen Spielen. Neben seinem fixen Einzelstart hofft der Athlet von Union Trendsport Weichberger auch noch auf die Qualifikation für den Mixedbewerb mit Pia Zerkhold (Snowboardbase). Abflugtermin nach Peking ist heute Mittwoch vom Flughafen München.

„Es kann in jedem Lauf etwas passieren, dass man nicht kontrollieren kann und dann ist man draußen.“

„Die Form stimmt, auch wenn ich beim letzten Rennen in Cortina leider ein paar kleine Fehler am Start gemacht habe und auch im Achtelfinale übel von einigen Konkurrenten ausgebremst wurde“, sagt Dusek, für den aber das Wichtigste ist, dass der Speed stimmt. Im Qualifikationsbewerb hatte er die drittbeste Zeit aufgestellt.

„Die Zeit zwischen dem letzten Weltcup und dem Abflug habe ich hauptsächlich mit Regeneration verbracht, um die Speicher wieder zu füllen und voller Energie die Reise in Angriff zu nehmen“, sagt Dusek. Denn am Ende der Spiele möchte er mit seiner Leistung zufrieden sein können.

Platzierungsmäßig ist im Boardercross ohnehin immer sehr viel möglich. „Da kann in jedem Lauf etwas passieren, dass man nicht kontrollieren kann und dann ist man draußen.“

Sorgfältig werden die Boards für die Reise nach China verpackt. An sein „Werkzeug“ lässt Jakob Dusek niemand anderen ran. Foto: privat

Doch im Weltcup heuer hatte er fast immer alles unter Kontrolle, in der Gesamtzwischenwertung liegt Dusek am dritten Platz, was den vierten der letzten WM jetzt natürlich zu den Mitfavoriten stempelt.

„Das Material für die Spiele ist gut abgestimmt und auch schon China erprobt, da wir im November einen Weltcup auf der Olympiastrecke absolvieren durften“, hatte er sich dabei auf ihr durchaus wohlgefühlt.

Mit einer Laufzeit von rund 1:20 Minuten zählt sie zu den längeren. Nicht schlecht für Konditionswunder Dusek! „Meiner Meinung nach hat die Strecke eine gute Mischung aus Steilkurven und Gleitpassagen mit Sprüngen und Wellen.“ Ihm November hat es ihm viel Spaß gemacht, auf ihr zu fahren.

Covid-19 ist natürlich auch für Dusek ein großes Thema. „Ich versuche mich aktuell, wie auch in den letzten Wochen, so gut wie möglich zu isolieren, um unnötige Kontakte zu vermeiden.“ Was ihn in China erwartet, ist ihm klar. „Die Maske dürfen wir dort den ganzen Tag nicht abnehmen, nur für die Rennen.“ Aber was nimmt man nicht alles für eine Olympiamedaille in Kauf.