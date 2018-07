Am letzten Sonntag stand für den St. Pöltner Patrick Grasl und sein Team Arbö headstart On das UCI-1.2-Rennen im italienischen Villa del Conte am Programm. Die 155 Starter aus 25 Mannschaften und 15 Nationen (darunter Fahrer aus Argentinien, Kolumbien, Südafrika) hatten bei heißen 36 Grad eine 177 Kilometer lange Strecke zu bewältigen.

„Die Charakteristik des Rennes besteht darin, dass die ersten rund 110 Kilometer recht flach sind, ehe es in die Berge geht“, schildert Grasl. Der erste Berg hatte gleich eine Länge von 20 Kilometern und es mussten rund 1100 Höhenmeter bewältigt werden. „Eine aussichtslose Angelegenheit für einen schweren Sprinter wie mich“, wusste aber Grasl, dass er ohnehin andere Aufgaben als Helfer im Team hatte. „Ich sollte vom Start weg das Tempo vorn mit hoch halten, und das habe ich ganz gut gemacht“, lacht er über ein Stundenmittel von über 47 km/h nach der ersten Stunde. Und auch nach der zweiten Rennstunde hatte das geschlossene Feld noch 46,4 km/h drauf.

„Ich hielt mich immer vorn im Feld auf, bis es in die Berge ging“, lacht Grasl. Denn als die Steigung losging, hatte er nur noch eine Aufgabe. „Ich holte vom Betreuerfahrzeug die Verpflegung und Wasserflaschen für meine Teamkollegen, um sie für die letzte Anstrengung noch perfekt zu versorgen, dann war der Arbeitstag für mich erledigt“, war er mit seiner geplanten Aufgabe aber nicht allein. Insgesamt kamen bei diesem Klassiker nur 32 von 155 Startern ins Ziel.

Sieger wurde Alexander Evtushenko aus Russland, der heuer schon Elfter der Gesamtwertung bei der Vuelta Aragon war und sich das Bergtrikot bei der Volta ao Alentejo Portugal sichern konnte.