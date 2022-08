„Stromfresser“ Fußball: Flutlicht als Falle

Werbung

Kicken bei Tageslicht: Das ist in und um Herzogenburg der Regelfall. Einzig der SC Traismauer trägt seine Heimspiele regulär freitags unter Flutlicht aus. Über eine Beleuchtung für Trainingszwecke verfügen allerdings praktisch alle Vereine in der Region.

Eine neue Heimstätte bekommt der SV Karlstetten/Neidling. Und da soll der Energiespargedanke natürlich eine Rolle spielen. „Bei unserer neuen Sportanlage wird das Flutlicht hoffentlich in LED-Ausführung sein“, erklärt Sektionsleiter Gerhard Scherner. „Derzeit ist alles noch in Planung. Die Entscheidung wird der Verein in Absprache mit dem Bauherrn, der Gemeinde, treffen.“

Die ideale Variante wäre eine LED-Flutlichtanlage (die Hersteller sprechen von bis zu 70 Prozent Energieersparnis) in Kombination mit Photovoltaik. Auf Sonnenstrom für die Infrastruktur setzt in der Region allerdings nur die NV-Arena, die Heimstätte des SKN. Die Paneele sind am Stadiondach angebracht.