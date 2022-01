Sportlerwahl biegt auf die Zielgerade

Emilia Schifflhuber: Die erst 15-jährige St. Pöltnerin hat im Jahr 2021 einen Leistungssprung erlebt. Bei den Jugendmeisterschaften hat Emilia ihre 200-Meter-Zeit auf 2:23:72 Minuten gedrückt, wurde Fünfte in der Allgemeinen Klasse.

Kristin Wieninger: Die BORGL St. Pölten-Absolventin gehört zu den Fixgrößen in der heimischen Karateszene. Die Kata-Staatsmeisterin lieferte sich mit Funda Celo ein enges Rennen um’s WM-Ticket. Dort belegte Wieninger Rang 29.

Birgit Wagner: Schon seit 2002 spielt Wagner in St. Pölten Handball, durchgehend in spielbestimmender Rolle bei der Mannschaft in der 2. Frauenbundesliga. „Sie hat sich nie abwerben lassen“, lobt Sektionsleiter Gerhard Halm ihre Vereinstreue.

Carina Schrempf: Die Mittelstreckenspezialistin holte einmal mehr Staatsmeisterschaftsgold über ihre Paradedisziplin, die 800 Meter. Mit dem Union-Team gewann die 27-Jährige den ÖLV-Frauencup.

Stefanie Enzinger: Die 31-jährige St. Pöltnerin hat 2021 ihr vielleicht bestes Fußballjahr gespielt: Titel mit dem SKN, Achtelfinale in der Champions-League. Im Nationalteam gelang ihr ein historischer Hattrick binnen sieben Minuten.

Rashaan Mbemba: Die vielleicht heißeste Aktie in der heimischen Basketball-Superliga! Mit seinen 18 Jahren steht Mbemba nicht nur beim SKN St. Pölten seinen Mann, sondern hat auch schon ein erfolgreiches Debüt im Nationalteam geliefert.

Liron Schönmann: Souverän setzten sich die U16-Footballer der Generali Invaders die Meisterkrone auf. Daheim in St. Georgen überrollten Schönmann & Co die Ducks aus Salzburg mit 46:0. Der 16-Jährige St. Pöltner Gymnasiast – Spitzname „The Train“ - wurde MVP (wertvollster Spieler) ein.

Kilian Moser: Das Hammerwerfen liegt in der Familie – und Kilian (17) geht seinen Weg auf den Spuren seines erfolgreichen Vaters. Er sorgte bei der Staatsmeisterschaft für eine dicke Gold-Überraschung – und das mit Jahresbestleistung (51,76 Meter).

Georg Köstler: Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Matthias ist Georg Köstler Fixpunkt bei den St. Pöltner Volleyballern in der 2. Bundesliga. Der 24-Jährige ist Kapitän und Topscorer – und im Sommer auch als Beachvolleyballer top. Sensationell gewann er das CEV-Turnier in Edinburgh.

Felix Powondra: Der 19-jährige Böheimkirchner sorgte bei der Jugend-WM in Krasnoyarsk für Furore. Er konnte den weltcupgestählten Favoriten Eliot Grondin fordern, fuhr sensationell zu Boardercross-Silber.