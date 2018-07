ESV-Obmann Werner Schwarz holte die diesjährigen NÖ Landesmeisterschaften ins Citysplash St. Pölten. Umso erfreulicher war es, dass der Schwimmverein ESV St. Pölten bei seiner Heimmeisterschaft großartige Erfolge erzielen konnte.

Besonders gut abgeschnitten hat der Jahrgang 2006. Allen voran wurde einmal mehr Lisa Koban in der Schülerklasse als punktbeste Schwimmerin mit einem Pokal ausgezeichnet. Die 12-Jährige siegte über 100-m-Brust in 1:26,13 Minuten, 50-m-Brust in 38,45 Sekunden und 100-m-Freistil in 1:08,94 Minuten. Zweite wurde Koban über je 200 Meter Brust und Freistil sowie Dritte über 50-m-Freistil.

Bei den Burschen ließ Julian Gugerell aufhorchen. Der ebenfalls 12-Jährige siegte in der Zeit von 1:27,56 Minuten über 100-m-Brust, in 39,66 über 50-m-Brust und über 200-m-Brust in 3:09,44. Dritter wurde Gugerell über 100- und 200-m-Freistil. Emilia Schifflhuber (Jahrgang 2006) gewann die 100-m-Rücken in 1:17,37 sowie die 200-m-Rücken in 2:46,26. Eine Silbermedaille erschwamm Schifflhuber über die 50-m-Rücken sowie je eine Bronzene gab es für sie über 50- und 100-m-Schmetterling. Im selben Jahrgang wurde Dustin Putz erster über 50-m-Rücken (39,16). Silber gab es für ihn über 50-m-Schmetterling und 50-m-Freistil sowie Bronze über 50-m-Brust.

Auch die Jüngsten zeigten viel Talent

Der 11-jährige David Pfeffer erschwamm zwei zweite Plätze über 100-m-Rücken und 100-m-Schmetterling. Mit dem Jahrgang 2009 waren Tina Fassl und Patrizia Schneider zwar noch unter den Jüngsten, konnten sich in ihrer Altersklasse aber bereits in die Medaillenränge schwimmen. Fassl erreichte über 50-m-Brust in 53,54 den zweiten Platz, Schneider über 50-m-Rücken in 50,83 den dritten Platz. In den Staffelbewerben gab es für den ESV mit Emilia Schifflhuber, Lisa Koban, Olivia Teufel und Sarah Hiegesberger je einen zweiten Platz über 4x50-m-Lagen und 4x50-m-Freistil.

Aber auch die Schwimmer in der Juniorenklasse waren erfolgreich. Selina Lenz (Jahrgang 2003) wurde in 4:54,61 über 400-m-Freistil sogar in der Allgemeinen Klasse Dritte und gewann mit dieser Zeit gleichzeitig die Juniorenklasse. Außerdem siegte sie in der Juniorenklasse über 100-m-Rücken (1:15,00), und wurde Zweite über 200-m-Rücken, 200-m-Freistil und 100-m-Freistil. Erste wurde Anika Petermann (Jahrgang 2002) über 100-m-Rücken (1:17,78) und zweimal Zweite über 200-m-Lagen und 100-m-Freistil. Sandra Gajic (Jahrgang 2004) erreichte Silber über 100-m-Rücken und Bronze über 400-m-Freistil. Die erst 13-jährige Ilvy Teufel wurde über 200-m-Lagen außerdem Dritte.

Die 4x100-m-Freistil-Staffel mit Ilvy Teufel, Carina Hozmann, Anika Petermann und Selina Lenz erreichte zusätzlich Bronze in der Allgemeinen Klasse.

An St. Pöltens Staffeln führt kein Weg vorbei

Und auch die ESV-Masters fuhren Siege ein: Der einstige Weltklasseschwimmer Thomas Böhm wurde in der Altersklasse 50+ überlegener Sieger über 50-m-Brust in der Zeit von 33,90. Ebenso gewann Karin Stummvoll in derselben Altersklasse die 50-m-Brust in 42,27. Die Masters-Staffel mit Angela Eugl-Teufel, Thomas Böhm, Werner Zitzmann und Karin Stummvoll siegte sowohl über 4x50-m-Lagen Mixed (2:17,99) als auch über 4x50-m-Freistil-Mixed (2:00,85).

Die Saison ist aber noch nicht zu Ende, weiß ESV-Obmann Werner Schwarz: „Im Juli finden jetzt noch unsere Saison-Highlights, für die Jüngeren die österreichischen Nachwuchsmeisterschaften in Innsbruck sowie die österreichischen Staatsmeisterschaften in Kapfenberg statt.“ Aber danach geht es dann wirklich in die verdiente Sommerpause.