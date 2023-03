Dusek fährt in Kanada als Zweiter aufs Podest

Werbung

Der Herzogenburger Jakob Dusek fuhr beim ersten von zwei Rennen des Weltcupfinales im Boardercorss im kanadischen Mount St. Anne ein bärenstarkes Rennen, vielleicht sein bestes im Weltcup überhaupt bislang. Der 26-jährige Athlet von Union Trendsport Weichberger St. Pölten versuchte im großen Finale auf der Zielgeraden mit Highspeed den führenden Kanadier Eliot Grondin noch zu überholen, exakt so wie es im bei der WM im Finallauf gegen den Deutsche NOerl gelungen war. Doch bei diesem Unterfangen stürzte Dusek diesmal spektakulär ins Ziel und musste sich dem Lokalmatador denkbar knapp im Fotofinish geschlagen geben. Hinter Grondin und Dusek landete der Spanier Lucas Eguibar auf Platz drei.

„Auf der Zielgeraden sind zwei Wellen, die ich in den ersten drei Läufen so gefahren bin, dass ich auf der ersten weggesprungen und nach der zweiten gelandet bin. Im großen Finale habe ich mehr Risiko genommen und mich dazu entschieden, die erste Welle zu 'schlucken', um mit Überspeed noch an Eliot (Grondin, Anm.) vorbeizukommen. Aber das hat nicht funktioniert, ganz im Gegenteil – ich bin ziemlich heftig abgeflogen“, childert Dusek, der diesmal unbedingt seinen ersten Weltcupsieg wollte. „Aber heute waren die Zentimeter im Gegensatz zur WM nicht auf meiner Seite“, klagt er. Und: „So wie sich mein Körper derzeit anfühlt, werde ich am Nachmittag einige Zeit bei unserer Physiotherapeutin verbringen!“

Für den Steirer David Pickl (19.), den Wahl-Vorarlberger Julian Lüftner (24.) und den Wiener Lukas Pachner (27.), die sich ebenfalls für das 32er-Finale qualifiziert hatten, war jeweils in der Auftaktrunde Endstation. Im SBX-Gesamtweltcup geht der Deutsche Martin Nörl (410) mit 24 Punkten Vorsprung auf Eguibar (386) in das letzte Saisonrennen am Sonntag. Dusek (294) rangiert als bester Österreicher auf Platz acht.

Bei den Damen reihte sich die Scheibbserin Pia Zerkhold von der Snowboardbase NÖ als Dritte ihres Viertelfinal-Heats an der elften Stelle ein. Die Britin Charlotte Bankes feierte vor der Französin Chloe Trespeuch und der US-Amerikanerin Lindsey Jacobellis ihren sechsten Weltcupsieg in Folge und hat damit auch die SBX-Kristallkugel so gut wie gewonnen.