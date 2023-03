Dusek holt WM-Gold nach Herzogenburg

Werbung

Goldjubel in Georgien! Jakob Dusek krönte sich am Mittwoch in Bakuriani zum Weltmeister im Snowboard Cross. Jacky ist am Gipfel seiner Karriere angelangt. Der 26-jährige Herzogenburger setzte sich im Fotofinish gegen den Deutschen Martin Nörl durch. Olympiasieger Alessandro Hämmerle wurde nach einer strittigen Entscheidung Vierter, nachdem dieser im Rennverlauf von Nörl geschnitten worden war. Österreichs Headcoach Thomas Greil: „Für mich ein klarer Regelverstoß.“ Bronze holte der Italiener Omar Visintin.

Dusek sorgt für zweites Gold

Die Hymne für den frischgebackenen Weltmeister durfte allerdings Dusek genießen. Für Österreich war es die insgesamt zehnte Medaille bei den Snowboard- und Ski-Freestyle-Weltmeisterschaften in Georgien, die zweite aus Gold nach Andreas Prommegger im Snowboard Parallel-Slalom.

"Ich habe es schon gewusst, als ich über die Ziellinie gefahren bin", meinte Dusek in einer ersten Reaktion im Ziel. Er hatte sein Board zur rechten Zeit über die Ziellinie vorgeschoben und so Nörl ausgebremst und konnte die ausständige Juryentscheidung dementsprechend cool verfolgen.