Dusek schafft den großen Coup

Jakob Dusek hat bei der WM im georgischen Bakuriani letzte Woche im Snowboardcross die Goldmedaille erobert. So weit, so gut! Schließlich hat sein Entdecker Erik Wöll den Medaillengewinn des 26-Jährigen in der letztwöchigen NÖN quasi prophezeit. „Die Zeit ist reif“, hatte Wöll gemeint. Dass es gleich Gold geworden ist, war natürlich „Wahnsinn“, auch für den neuen Champion.

Mixed-Silber wiegt fast schwere als Gold

Noch ärger war aber, was Dusek tags darauf mit Pia Zerkhold im Mixed-Teambewerb gelungen ist. Die Fahrerin von der NÖ Snowboardbase, die bislang im Weltcup noch keine allzu großen Sprünge gemacht hatte und auch beim WM-Frauenrennen gleich ausgeschieden war, erwischte an der Seite von Dusek den Tag ihres Lebens und der Herzogenburger selbst nutzte seine „Überform“ im georgischen Schnee, so dass die beiden gleich die Silbermedaille abstauben konnten. Nur das britische Duo landete vor ihnen. Das machte dann auch Wöll ausnahmsweise sprachlos!

„Ich war extrem nervös im Ziel. Ich fahre lieber, als dass ich zuschaue. Das ist Nervenkitzel pur“, meint der 26-Jährige, der im Finale die Fahrt seiner 24-jährigen engeren Landsfrau abwarten musste. „Pia ist unglaublich gut gefahren. Sie hat in jedem Lauf wirklich alles gegeben, hat richtig Gas gegeben, ich bin richtig stolz auf sie.“ Und: „Mit zwei Medaillen heimzufahren, ist unglaublich“, meinte auch Dusek. Für Österreich war es die elfte Medaille bei dieser gemeinsamen WM für Snowboard und Ski-Freestyle in Georgien.

Duseks Finish beim Goldrun war legendär

Am strahlendsten glänzte freilich die Goldene von Dusek. Der Herzogenburger setzte sich im Finale nach Fotofinish gegen den Deutschen Martin Nörl durch und eroberte seine erste Medaille bei einem Großereignis. „Wie er sich noch vor Nörl auf der Ziellinie vorbei gepresst hat, das war ganz großes Kino, so was habe ich noch nie gesehen“, hielt Elias Schlinger, Duseks UTW-Teamkollege, der bei der Präsentation des Films „Stams“ am Sonntag im Cinema Paradiso war, mit seiner Begeisterung nicht hinterm Berg.

„Wir hatten gerade Training und haben es am Handy unterm Kicker auf der Reiteralm live mitverfolgt. Ich habe auch am kleinen Bildschirm sofort gesehen, dass Jakob vorn lag. Wir haben so gejubelt, dass man uns im Tal noch gehört hat“, erzählt er. Und auch Felix und Pauline Powondra können es kaum fassen. „Der zweite von unserem Klub, der sich Weltmeister nennen darf — das ist so geil!“

Gestürzter Olympiasieger unter ersten Gratulanten: „Bravo, Jack!“

Bronze ging an Omar Visitin (ITA). Pech hatte Alessandro Hämmerle, der Olympiasieger stürzte im Kampf um die Führung und musste sich mit „Blech“ begnügen. Er war aber dann einer der ersten Gratulanten Duseks. Den obwohl der 29-Jährige mit Nörl gut befreundet ist, war er nach dem Rennen doch auf ihn sauer. „Gott sei Dank hat der Jakob gewonnen, denn wenn der Deutsche auch noch gewonnen hätte … Ich mag den Martin, das ist ein feiner Kerl, aber dann siegt doch noch die Sportlichkeit. Bravo, Jack!“

Weltcupführenden kalt erwischt

Dusek musste im Ziel einige Zeit warten, bis das Resultat offiziell feststand und er über den WM-Titel jubeln durfte, zweifelte selbst aber nach der Zieldurchfahrt nie an seinem Erfolg. „Ich habe gesehen, dass ich vor Martin über die Ziellinie bin. Ich musste zwar von außen starten, aber ich habe mich im Windschatten gehalten und wusste, dass noch was möglich ist. Das hat es dann entschieden. Martin hat mich von hinten nicht kommen gesehen.“

Mit dem Sturz von Hämmerle hatte Dusek zudem nichts zu tun, außer dass er um ein Haar in den vor ihm stürzenden Vorarlberger „gecrasht“ wäre. „Ich bin um fünf Zentimeter an Alessandros Kopf vorbeigesprungen! Schade, dass wir jetzt nicht gemeinsam am Stockerl stehen konnten.“ Von einer Disqualifikation des deutschen Weltcupführenden wurde nämlich Abstand genommen.

„Wenn's laft, dann laft's!“

Nicht nur wir bei der NÖN, auch Dusek hatte nach eigenen Angaben schon vor dem Rennen „ein gutes Gefühl“. Denn: „Ich wusste, dass ich auf dieser Strecke mit den vielen Wellen richtig schnell sein kann und hatte auch Glück im Finale. Und wenn’s laft, dann laft’s.“ Den Erfolg sieht der Polizeisportler, der extra fürs Leben als Boardercross-Profi nach Tirol gezogen ist, als Belohnung für viel harte Arbeit. „Mein Leben dreht sich seit 15 Jahren nur um Snowboard, immer nur Training und Rennen, aber es zahlt sich aus. Das waren jetzt wunderschöne Momente!“

Empfang im Bezirk wird geplant, aber noch ist Dusek im Weltcupstress

Natürlich ist im Bezirk auch ein großer Empfang für den neuen Weltmeister geplant, allerdings befindet sich Dusek noch im Weltcupstress. Denn theoretisch kann er mit einem ähnlichen Finish wie bei der WM Nörl noch abfangen. Aber vielleicht klappt ein Abstecher nach Herzogenburg am 18. März trotzdem. „Derzeit arbeiten wir an diesem Termin“, verrät Erik Wöll. „Ich freue mich jedenfalls, wenn ich endlich die Familie wiedersehen und mit ihr feiern kann“, sagt Dusek.

Trotz Karl-Pech geht UTW-Erfolgslauf munter weiter

Union Trendsport Weichberger St. Pölten befindet sich jedenfalls weiter auf einem Höhenflug - in allen Bereichen! Als Aushängeschild des Klubs stand bislang in großen Lettern der Name des fünffachen Weltmeisters und Olympiasiegers Benjamin Karl. Doch seit den Erfolgen bei der WM in Georgien glänzt auch der Name des Herzogenburgers Jakob Dusek am Schild. Aber natürlich trug zu den erfolgreichsten Snowboard-Weltmeisterschaften für St. Pölten auch heuer Benji Karl bei, der vom Pech verfolgt, um fünf Hundertstel bei den Parallelbordern Bronze verpasst hat.

Beim Boardercross passten auch die Bedingungen

Die Wettkämpfe bei den Parallelrennen waren leider generell ein Flop, die Bedingungen einer WM unwürdig. Die strittige Disqualifikation von Karl im Slalom setzte dem Ganzen die Krone auf. Aber zumindest bei den Crossern war die Welt in Ordnung, das Wetter besser, die Pisten okay und die Erfolge einfach unglaublich.