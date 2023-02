Dusek und Co. hinten nach: ÖSV-Team in Cortina abgeschlagen

Werbung

Der Vorarlberger Julian Lüftner war beim Cross-Weltcup in Cortina bester Österreicher, unmittelbar vor dem Herzogenburger Jakob Dusek auf Rang zehn. Für beide ÖSV-Boarder war am 600 Meter langen Sprintkurs jeweils im Viertelfinale Endstation.

„Der erste Lauf war super. In der zweiten Runde hat sich der Start dann aber irgendwie komisch angefühlt. Ich habe keinen Speed aufbauen können und bin deshalb auch nicht richtig ins Fahren gekommen. Ich habe meinen Rückstand auf die beiden Erstplatzierten zwar noch etwas verringern können, aber für ein Überholmanöver war der Kurs einfach zu kurz“, klagte Dusek.

Olympiasieger Alessandro Hämmerle verzichtete auf einen Start, da er noch an den Folgen einer Gehirnerschütterunglaboriert. Der Franzose Merlin Surget feierte seinen ersten Weltcupsieg. Bei den Damen reihte sich Pia Zerkhold an der zwölften Stelle ein. Der Sieg ging an Charlotte Bankes (GBR).

Nächste Station für die Boarder ist bereits die WM im georgischen Bakuriani. Der Weltcup wird erst am 11. und 12. März in der Sierra Nevada (ESP) fortgesetzt.