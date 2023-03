Dusek: Weltmeister-Empfang am Samstag in Herzogenburg

Werbung

Jakob Dusek und Pia Zerkhold haben mit ihren Erfolgen dazu beigetragen, dass Österreich bei der Weltmeisterschaft in Georgien mit dreimal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze auf die medaillenreichste Snowboard-WM der Geschichte zurückblicken kann. Der Herzogenburger Dusek von Union Trendsport Weichberger sicherte sich in einem atemberaubenden Finish WM-Gold bei den Snowboard-Crossern und gemeinsam mit der Scheibbserin Zerkhold von der Snowboardbase NÖ, war er in Bakuriani mit Silber erfolgreich. Kein Wunder, dass sich vor allem das Sportland NÖ und ganz besonders die Stadt Herzogenburg, in der Jakob aufgewachsen ist, über die herausragenden Erfolge freuen.

Ein Weltmeister zum Anfassen

Am 18. März haben alle Sportfans, welche die Snowboard-WM am Bildschirm verfolgt und bei den Rennen mitgefiebert und die Daumen gedrückt haben, die Gelegenheit, die beiden Erfolgssportler persönlich kennen zu lernen. Die Stadt Herzogenburg lädt am kommenden Samstag (ab 17 Uhr) zum „Weltmeister-Empfang“ auf den Rathausplatz ein und wird die beiden blaugelben Erfolgssportler gebührend ehren.

Volles Programm beim Empfang

Die Spitzensportler werden um 18 Uhr eintreffen, aber schon zuvor tut sich einiges bei einem „Bewegungsmarkt“, in dem die Besucher selbst aktiv werden können. Die Gestaltung der Mitmachaktionen hat Union Trendsport Weichberger in Zusammenarbeit mit den Sport-Mittelschulen St. Pölten und Lilienfeld übernommen. Franky Schirz wird die Veranstaltung moderieren und bei einem anschließenden „Weltmeister-Abend“, bei dem die „Union-Jugend Disco-Party“ für gute Stimmung sorgen wird, besteht ausreichend Gelegenheit mit heißen Getränken auf die Gold- und Silber-Sportler anzustoßen und sich Autogramme zu sichern.

Vor dem Empfang will Dusek in Veysonnaz zurück in die Erfolgsspur

Für die beiden Boarderasse erfolgt der Empfang nur zwei Tage nach dem Weltcuprennen im Schweizer Veysonnaz, wo Dusek den etwas verpatzten Auftritt in der spanischen Sierra Nevada ausmerzen will. „Das war ein Wochenende zum Vergessen“, kommentierte er das zweimalige Ausscheiden bereits in der Runde der letzten 32. Beim Rennen am Sonntag fabrizierte er im Achtlfinale in Führung liegend sogar einen Überschlag. „Ich weiß gar nicht, was da genau passiert ist. Dabei wäre das der erste Lauf gewesen, in dem ich mich hier wohlgefühlt habe und richtig attackieren konnte. Leider war es dann auch schnell wieder vorbei", meinte Dusek, der in der Weltcup-Zwischenwertung auf Rang neun zurückgefallen ist.

Feier steigt noch vor dem Weltcup-Finale in Kanada

Vorbei ist die Saison aber auch nach dem Empfang noch nicht. „Gleich danach steige ich wieder ins Flugzeug nach Kanada“, schildert Dusek, der beim dortigen Weltcup-Finale am letzten März-Wochenende bei zwei Crossrennen in Mount St. Anne nochmals aufzeigen will. Und wie Zerkhold hat der 26-Jährige mit dem WM-Titel noch lange nicht genug und wer weiß, vielleicht gelten die in Herzogenburg gegebenen Autogramme in drei Jahren auch für Olympiasieger. „Aber davor gibt es ja noch die WM 2025, bei der ich natürlich meinen Titel verteidigen will und die Heim-WM 2027 im Montafon ist auch nicht mehr allzu fern“, sagt Dusek, der dann natürlich den Olympiasieger und Lokalmatador Alessandro Hämmerle auf dessen Heimterrain herausfordern will.