Frühes Aus für Dusek in Les Deux Alpes

Mit fünfwöchiger Verspätung starteten die Snowboardcrosser am Wochenende im französischen Les Deux Alpes in die Weltcupsaison 2022/23. Ursprünglich war das Gletscherrennen auf über 3.000 Meter Seehöhe im Départment Isère Ende Oktober angesetzt gewesen. Die zu diesem Zeitpunkt unzureichende Schneeauflage erzwang jedoch eine Verschiebung auf Anfang Dezember.

Jakob als Qualidritter noch klar vor Hämmerle

Fünf Österreicher haben am Freitag in der Qualifikation (60 Starter/16 Nationen) den Sprung in das 32er-Finale geschafft! Schnellster ÖSV-Athlet war Jakob Dusek von Union Trendsport Weichberger St. Pölten (UTW), der den 1.100 Meter langen Kurs 1:06,72 Minuten bewältigte und somit auf Rang drei landete.

Der Rückstand des Herzogenburgers auf die Bestzeit des deutschen Gesamtweltcupsiegers der Vorsaison Martin Nörl betrug 0,25 Sekunden. Julian Lüftner und Lukas Pachner reihten sich auf den Plätzen 10 und 13 ein. Olympiasieger Alessandro Hämmerle fuhr mit 1:07,17 in der Quali auf Rang neun. UTW-Fahrer Marco Dornhofer (48.) verpasste wie auch alle anderen Österreicher die Finals.

Finalrennen nicht nach Wunsch gelaufen

Nachdem am Samstag die Finalrennen verschoben werden mussten, sorgten starker Wind und schlechte Sicht auch am Sonntag für schwierige Bedingungen, dazu war das Tempo aufgrund von Neuschnee im Vergleich zur Qualifikation in manchen Passagen fast schon grenzwertig niedrig.

Von den fünf für das 32er-Finale qualifizierten ÖSV-Herren überstand einzig Olympiasieger Alessandro Hämmerle die Auftaktrunde. Im Viertelfinale war dann aber auch für den Vorarlberger Endstation, womit Hämmerle als bester Österreicher auf Platz 14 landete.

In der Quali noch auf Rang drei liegend, fuhr Jakob Dusek, der eine Woche zuvor bei einem FIS-Rennen mit Gold aufs Podest fuhr, diesmal als zweitbester Österreicher auf Rang 17. Der Sieg ging an den amtierenden Weltcup-Gesamtsieger Martin Nörl (GER) vor Omar Visintin (ITA) und Eliot Grondin (CAN). Schon bei den Rennen in Cervinia (15./17.12.) will der Weichberger-Boarder wieder ganz vorn dabei sein. Die 19./20. Dezember verschobenen Heimrennen in Montafon wurden aber am Montag endgültig abgesagt.

Am 10./11. Dezember steigen Benjamin Karl und Dominik Burgstaller (beide UTW) in den Alpin-Weltcup (PSL) ein.