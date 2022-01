St. Pöltner Burgstaller gewinnt zweites Rennen

Vor seinem Sieg in der Ukraine musste der 20-jährige ÖSV-B-Kaderläufer Dominik Burgstaller vom UTC Weichberger erkennen, dass auch die interne ÖSV-Konkurrenz nicht schläft. Sein Kärntner Dauerrivale Matthäus Pink fuhr am Samstag beim Europacup-PGS in Bukovel vor Shiba Masaki (JPN) und Tanigchi Kaijo (GER) auf Rang eins. Burgstaller musste mit Rang elf (54 Starter/12 Nationen) vorliebnehmen und fiel dadurch in der Cup-Zwischenwertung von Platz fünf auf Rang sechs zurück. Mit Platz sieben (47 Starter/10 Nationen) war Miriam Weis (WSV Unterberg) erfolgreicher. Sie konnte ihren fünften Rang im Zwischenklassement behaupten.

Am Folgetag sah aber dann für Burgstaller die Welt schon wieder ganz anders aus. Der St. Pöltner schob sich mit einem überlegenen Sieg am Sonntag in der Cup-Zwischenwertung auf Rang drei vor. Er verwies beim Rennen die beiden Deutschen Ole-Mikkl Prantl und Elias Huber auf die Ränge zwei und drei. Vortagssieger Matthäus Pink landete auf Platz sechs und liegt mit einem 7-Punkte-Abstand wieder hinter dem Niederösterreicher. Es führt der Italiener Hofer (339 Punkte) vor dem Schweizer Schüller (SUI), gefolgt von den beiden Österreichern — Burgstaller (283), Pink (276). „Burgstaller ist auf einem guten Weg zur Spitze und in den Weltcup“, ist UTC-Obmann Erik Wöll zuversichtlich.

Miriam Weis, diesmal als zweitbeste Österreicherin auf Rang elf, verblieb in der Cupwertung (184), punktegleich mit der Viertplatzierten auf Platz fünf. „Mit etwas Glück bin ich beim nächsten Rennen auf Platz zwei“, meinte die vormalige Schülerin der Talenteschmiede MD SKI in Lilienfeld.

Weiter geht es im Europacup am 29. und 30. Jänner in Davos mit Parallelslaloms.