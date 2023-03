Mathias liebt das Rückenschwimmen

Werbung

Der Herzogenburger Mathias Hauptmann wurde vor elf Jahren mit Trisomie 21 geboren. Trotzdem liebt der Sohn von Stadtrat Erich Hauptmann es, sich sportlich zu betätigen. „Vor allem Wasser ist seit seinem zweiten Lebensjahr das Element, in dem er sich am wohlsten fühlt“, schildert der Vater, der das sofort bemerkt und immer gefördert hat. Mit fünf Jahren hat Mathias seine erste Schwimmprüfung geschafft. „Und von da an wurde die Liebe zum Schwimmsport immer größer“, erzählt der Vater. Seit seinem achten Lebensjahr schwimmt Mathias in der Schwimmneigungsgruppe St. Pölten mit und 2020 nahm er im Alter von neun Jahren das erste Mal an den Special Olympics Österreich teil. Als jüngster Teilnehmer schaffte er damals in der Disziplin Freistil über 25 Meter die viertbeste Zeit und verpasste nur knapp das Stockerl.

Bestzeit über 25 Meter Rücken

Heuer startete er wieder in Eisenstadt bei den nationalen Special Olympics. Und der Ehrgeiz, den er in den letzten drei Jahren auch während der Corona-Pandemie an den Tag gelegt hat, wurde belohnt. Mathias schaffte es bei seiner zweiten Teilnahme nicht nur aufs Stockerl, sondern schwamm über 25-m-Rücken, die sich mittlerweile als seine bevorzugte Lage entpuppt hat, sogar Bestzeit. „Nur über die Freistilstrecke hat auch die Konkurrenz nicht geschlafen“, schildert der Vater. Erneut wurde es da der vierte Platz. „Natürlich sind wir sehr stolz auf diese Leistungen und hoffen, dass noch viele Erfolge dazukommen“, wird Erich Hauptmann die Leidenschaft seines Sohnes weiter unterstützen.