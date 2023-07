Weltcup: Amon pulverisiert von ihm gehaltenen österreichischen Rekord

Bei der Speedqualifikation im Rahmen der IFSC-Weltcupbewerbe im französischen Chamonix zeigte Kevin Amon zwei starke Läufe und stellte mit 5,36 Sekunden einen neuen österreichischen Rekord auf. Der 18-jährige Maturant konnte die von ihm gehaltene Bestmarke (5,51 Sekunden) deutlich verbessern und war auf der genormten Route auf der 15 Meter hohen Wand schneller als jemals ein Österreicher zuvor.

„Das war ein richtig cooler Wettkampf, ich habe mich ab dem ersten Trainingslauf sehr wohl gefühlt. Mit der Zeit kann ich natürlich einfach nur glücklich sein“, meinte Amon, der die Betonung auf die zeit legte, denn das Ergebnis barg trotzdem eine kleine Enttäuschung für ihn. Für den Finaleinzug (Top-16) reichte es trotz des Rekordes diesmal nicht, dafür wäre eine Zeit von 5,27 Sekunden nötig gewesen. Bei jedem anderen Weltcup in der Geschichte hätte meine Zeit gereicht, aber heute was die Wand einfach unglaublich schnell und es war die komplette Weltspitze am Start, was für mich am Ende nur Platz 21 bedeutet hat, konnte der Youngster damit dennoch auch sein bestes Karriereergebnis erzielen. „Die Dichte ist so enorm hoch, aber ich bin knapp dran an den Finalplätzen. Was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Erfahrung und noch mehr schnellere Trainingsläufe.“

Lukas Knapp, Goldmedaillengewinner der Europaspiele, stellte mit 5,59 Sekunden ebenfalls eine neue persönliche Bestmarke auf. Der Salzburger belegte damit den 32. Rang. Der Tiroler Tobias Plangger landete im 77-köpfigen Teilnehmerfeld mit seiner schnelleren Zeit von 5,74 Sekunden als 37. gerade noch in den Top-40 und Lawrence Bogeschdorfer (5,86 Sekunden) auf Position 41.

KVÖ-Coach Fabian Ebenhoch sprach dennoch ein Pauschallob aus: „Es war das schnellste Rennen der Geschichte, der Final-Cut von 5,27 Sekunden ist schon heftig. Mit unseren Zeiten müssen wir uns jedenfalls nicht verstecken, das ist richtig cool“, lobte er. „Alle vier haben ihre Sache gut gemacht. Um bei so einem schnellen Rennen ins Finale zu kommen, muss schon alles zusammenstimmen.“ Extralob für Amon verkniff sich der ehemalige Skispringer und Trainer vom Olympiastützpunkt Innsbruck zwar, aber auch wenn der KVÖ lieber die Kollektivleistung des vierköpfigen österreichischen Teams hervorstreicht, wirklich an der Weltspitze dran, ist derzeit nur der Herzogenburger.