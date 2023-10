Amon verteidigt einen Staatmeistertitel im Speedbewerb

War Kevin Amons Staatsmeistertitel im Vorjahr noch eine Sensation, so hat sich der 18-Jährige mittlerweile auch im Weltcup Fuß gefasst und die Gegner im Inland im Griff. Wie seine Leistung am Wochenende bei den Staatsmeisterschaften in Innsbruck eindrucksvoll gezeigt hat. „Die Titelverteidigung war natürlich nochmals ein ganz wichtiges Saiosnziel und ich bin froh, dass ich es gechafft habe. Es ist schon wichtig, mit einem guten Erfolg die Saison abzuschließen“, wird Amon, der heuer auch maturiert hat, einen neuen Karriereweg als Heeressportler einschlagen. „Jetzt geht es für mich in die grundausbildung, deswegen habe ich jetzt wohl ein paar Wochen nicht viel Zeit fürs Klettern“, vermutet er.

Das Wettkampfjahr bilanziert er aber sehr positiv. „Ich kann schon sagen, dass ich sehr zufrieden mit meiner Leistung bin. Dass ich den österreichischen Rekord gebrochen und dann noch zweimal verbessert habe, gibt mir viel. Und der erste Weltcupstart bleibt sicher ein unvergessliches Highlight für mich.“ Im Juli in Chamonix hat Amon den österreichischen Rekord auf 5,36 Sekunden für die 15-m-Wand gedrückt.