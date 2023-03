Kevin Amon pulverisiert Rekord

Werbung

Herzogenburg

Die Saison der Sportkletterer hat letzte Woche mit einer Selektion des österreichischen Verbands Austria Climbing für die bevorstehenden Weltcups begonnen. Auch Speed-Staatsmeister Kevin Amon aus Herzogenburg hat teilgenommen und konnte nach intensivem Training über die Wintermonate seine persönliche Bestzeit für die 15-m-Strecke erneut verbessern.

Zum Vergleich: Den Weltrekord hält der Indonesier Kiromal Katibin in exakt 5,00 Sekunden. Aufgestellt hat er diese Bestzeit im Vorjahr beim Weltcup in Chamonix (Frankreich).

Amons Zeit ist in Österreich derzeit konkurrenzlos und somit hat er bei dieser Selektion souverän die Qualifikation für den Weltcup in Salt Lake City geschafft. Dort wartet eine Wand, bei der ein weiterer Indonesier vor Katibin den Weltrekord aufgestellt hat. Zuvor gibt es aber für Amon noch am 1. und 2. April einen Europacup-Bewerb zum Aufwärmen in Tarnov (POL).