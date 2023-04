Nach top Quali: Amon verpatzt Europacup-Finallauf

Werbung

Der amtierende Speed-Staatsmeister zeigte beim Europacup der Erwachsenen sowie der U20 im polnischen Tarnow zunächst eine starke Leistung und verbesserte seine persönliche Bestmarke in der Qualifikation zum U-20-Bewerb mit 5,57 Sekunden und somit auch den österreichischen Rekord. „In den beiden Qualifikationen (Anm.: Allgemeine Klasse und U20) ist es mir sehr gut gegangen, von den Zeiten her, war es richtig gut“, sah er selbst die Chance, ganz vorne landen zu können. Dass er sich damit zu viel Druck gemacht haben könnte, und daher in den Finalrunden dann zweimal vorzeitig rausgefallen ist, glaubt der Herzogenburger aber nicht. „Mit den Finalläufen bin ich natürlich nicht zufrieden, aber so ist das im Speed: Manchmal geht es nach vorne, manchmal wieder einen Schritt zurück.“

Amon: „Ich brauche nur noch mehr Läufe“

Die Zeiten zeigen Amon aber, dass er sich auf einem richtig guten Weg befindet. „Ich muss nicht viel ändern, es ist alles harmonisch. Ich brauche nur noch mehr Läufe, dann ist da zeitlich sicherlich noch etwas drinnen.“ Nach Platz sechs in der Qualifikation, fiel Amon im Achtelfinale frühzeitig aus dem Run und belegte am Ende Platz neun. Der Sieg ging beim Europacup in Polen an den Lokalmatador Marcin Dzienski, der sich vor dem Ukrainer Hryhorii Ilchyshyn durchsetzen konnte. Bassa Mawem (FRA) komplettierte als Dritter das Siegerpodest. Die Qualifikation für den U20-Bewerb beendete Amonmit der Bestzeit. Im Viertelfinale brachte der NÖN Bezirkssportler des Jahres 2022 allerdings keine Zeit in die Wertung, fiel vorzeitig aus dem Run und belegte am Ende Platz fünf.

Ob Amon beim nächsten Speed-Europacup in Liebana (ESP) am Start stehen wird, ist noch offen. Eine Teilnahme am Speed-Weltcup in Salt Lake City (USA), für den er sich mit dem Staatsmeistertitel qualifiziert hat, ist im Mai aber fix eingeplant.