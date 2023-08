WM 2023: Bern war auch für Kevin Amon eine Reise wert

Für Jessica Pilz und Jakob Schubert beginnt nach der erfolgreichen WM in der Schweiz nun bereits ihr Weg nach Paris. Die beiden Kletterasse werden in Frankreich 2024 bereits zum zweiten Mal im Schein der fünf Ringe klettern und können somit frühzeitig planen. Angesichts der Medaillen der beiden im Leadbewerb und Bouldern, nimmt sich die Bilanz der Speedkletterer eher bescheiden aus. Mit Rang 30 war der 19-jährige Herzogenburger Kevin Amon bester Austria-Climbing-Athlet. Doch Amon bilanziert trotzdem zufrieden: „Aus meiner Sicht muss ich mit der Leistung bei meiner ersten Weltmeisterschaft schon sehr zufrieden sein. Großveranstaltungen fühlen sich immer etwas anders an als 'normale' Weltcups.“ Mit seinen Zeiten von 5,74 Sekunden und dann 5,55 war er durchaus schnell unterwegs. „Der Finalcut lag bei 5,39, also unter meinem österreichischen Rekord, was schon für das Klassefeld spricht“, meinte er.

Vorsichtige Starts mit Blick auf doppelte Weltcuppunkte

Und Amon hat seinen Blick bereits auf das nächste Jahr gerichtet. „Da benötige ich dann ein gutes Resultat in der Weltcup-Gesamtwertung, um im Olympia-Qualifikationsrennen zu bleiben“, weiß er. „Aber bei der Weltmeisterschaft zählen die Punkte immer doppelt, daher wäre ein Fehler oder Fehlstart in meiner Position fatal gewesen“, erklärt Amon auch, warum er in Bern bei den Starts in seine Läufe etwas vorsichtiger gewesen sei. „Auch mit einem 30. Rang bekommt man nämlich gute Weltcuppunkte!“ Für Amon besonders wichtig, weil er die ersten beiden Weltcups in Jakarta und Seoul wegen der Matura auslassen hatte müssen.

„Die Startreaktion im besseren Lauf lag bei 0,23 Sekunden, wobei alles unter 0,1 als Fehlstart gewertet würde“, erklärt er. Bei normalen Trainings und in anderen Wettkämpfen wäre er um knapp eine Zehntelsekunde im Schnitt schneller gewesen, was in etwa Platz 20 ergeben hätte. Und ein weiterer Faktor, der sich bei der WM etwas anders gestaltet habe, sei die „Practice“ gewesen. „Die beiden Probeläufe waren schon am Vorabend des Bewerbs, am Bewerbstag musste dann alles von Anfang an sitzen. Das haben wir zwar im Training berücksichtigt, aber die Umsetzung im Wettkampf ist immer etwas anderes!“

Konstanz als großes Plus für Amon

Für sich aus Bern mitgenommen hat Amon, dass nicht viel auf einen Finaleinzug fehlt hat. „Ich bin sehr konstant und habe auf der Weltcupebene heuer eigentlich nie Fehler gemacht. Vor etwas weniger als einem Jahr konnte ich meine erste Zeit unter sechs Sekunden abschlagen und mittlerweile bin ich deutlich über eine halbe Sekunde schneller, daher bin ich sehr zuversichtlich, dass ich diese wenigen hundertstel Sekunden auch bald aufgeholt habe“, erklärt er.

Den WM-Titel bei den „Speedlern“ gewonnen hat letztlich der Italiener Matteo Zurloni, was doch etwas überraschend kam, galten die Asiaten doch als heißeste Favoriten. Doch der Weltrekordhalter Veddriq Leonardo wurde gar nur Neunter.

Junioren-WM in Südkorea als nächstes Highlight

Drei wichtige Wettkämpfe sind dieses Jahr für Amon noch ausständig: die Junioren-Weltmeisterschaft in Seoul am 23. August (Abflug am Samstag), der European Qualifier in Rom und ein Weltcup in China.