Das Sportzentrum NÖ wird offiziell „Olympiazentrum“. ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel und Sportlandesrätin Petra Bohuslav unterzeichnen am Montag (nach Redaktionsschluss) in St. Pölten den Vertrag, der dem Leistungszentrum den Aufstieg in die Elite der heimischen Trainingsstätten garantiert. Schließlich gibt’s mit der Schmelz in Wien, Salzburg-Rif, Klagenfurt, dem Sportcampus Tirol Innsbruck, Vorarlberg und Oberösterreich nur sechs weitere Olympia-Zentren.

„Wir möchten den Athleten bestmögliche Rahmenbedingungen bieten“, sagt Bohuslav, „Das sind neben einer modernen Sportinfrastruktur auch Serviceleistungen wie Sportmedizin, Sportwissenschaft, Sportpsychologie, Sport-Physiotherapie, Ernährungsberatung und duale Karrieremöglichkeiten. Natürlich ist es äußerst erfreulich wenn sich diese Unterstützungsleistungen dann in Form einer Auszeichnung als Olympiazentrum auswirken, das über internationales Renommee verfügt.“

Das Olympia-Gütesiegel erhalten nur Zentren, die in Sachen Sportwissenschaft, -psychologie, -medizin, Leistungsdiagnostik, Physiotherapie, Ernährungswissenschaft und Karriereplanung höchsten Ansprüchen genügen.

Zudem musste das Sportzentrum NÖ auch infrastrukturelle Voraussetzungen (unter anderen Leichtathletik-Anlage mit Laufbahn, Rasenplatz, Sporthalle) erfüllen.

TKZ Weinburg bleibt Stützpunkt fürs Klettern

Kern des Olympia-Stützung wird natürlich das Zentrum für Leistungsdiagnostik, das von Weinburg in die Landeshauptstadt wandert. Allerdings wird Walter Hable, dessen Dienstvertrag in Weinburg endet, nicht in St. Pölten anheuern. Aller Voraussicht nach wird er in die Südstadt wechseln, um dort nach der Ära Hollaus für einen Neustart zu sorgen. Die Leitung in St. Pölten soll Hables bisheriger Stellvertreter Stefan Schwaiger übernehmen.

Für Weinburgs Bürgermeister Peter Kalteis gibt es nach langwierigen Verhandlungen ein Happy End. „Wir bleiben das Kletterzentrum im Osten, erhalten für unsere Olympiahoffnungen im Frühjahr auch eine neue Speedwand, die einmalig hier ist“, freut er sich. Auch das Bob- und das Kraftsportzentrum bleiben in Weinburg. Und was die Leistungsdiagnostik betrifft, gibt es einfach einen Tausch. Bisher war St. Pölten in Weinburg eingemietet, künftig ist Weinburg in St. Pölten eingemietet. „Franz Stocher vom Sportzentrum NÖ hat uns darum gebeten, und die Verhandlungen haben sich so gestaltet, dass auch wir mit der Lösung gut leben können“, erklärt Kalteis.