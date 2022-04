Loicher Schützen räumen ab

Werbung

Nach coronabedingt zweijähriger Pause konnte der ESV Frankenfels am Wochenende endlich wieder sein traditionelles Frühjahrsturnier durchführen.

Das Stocksportwochenende startete am Freitagabend mit einem stark besetzten Herrenturnier. Da der ESV St. Anton nur mit drei Schützen anreisen konnte, sprang Thomas Fahrngruber von den Gastgebern kurzfristig ein und unterstützte Obmann Hermann Bendinger sowie Reinhard Füsselberger und Stefan Karl tatkräftig, was letztlich mit 12 Punkten zum Sieg vor dem ESV Wang und der SG Scheibbs/ASV Kienberg-Gaming führte.

Weiter ging es am Samstagvormittag mit einem Duo-Turnier. Eva und Harald Schmitradner (ESV Loich) gingen dabei als Mixed-Duo an den Start und konnten sich bei Punktegleichstand mit der besseren Quote vor dem Männer-Duo aus Weinburg den Sieg sichern. Dritte wurden die beiden Stockschützen aus Purgstall. Auch am Samstagnachmittag beim reinen Mixed-Turnier blieben die Loicher auf der Siegerstraße. Die Mannschaft mit Michelle Bachner, Stefan Gnadenberger, Brigitte und Reinhold Hammerl holte sich mit 12 Punkten den obersten Stockerlplatz, gefolgt von der SG ESK Ober-Grafendorf/NF St. Pölten und dem ESV Purgstall mit jeweils 10 Punkten, wobei die SG mit der nur etwas besseren Quote ganz knapp die Nase vorne hatte.

Die neugewählte Obfrau des ESV Frankenfels, Evi Tuder, freute sich mit den anderen Vorstandsmitgliedern, die sie an beiden Tagen tatkräftig unterstützen, über das gelungene Turnier und überreichte an die jeweils ersten Drei eines jeden Bewerbs einen gut gefüllten Warenkorb.