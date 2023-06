UTC Perschling gleitet Titel aus der Hand

Am Sonntag fand auf der Tennisanlage des UTC Sparkasse Perschling das Finalspiel um die Meisterschaft in der Kreisliga C statt. Der UTC Sparkasse Perschling 1, der in sechs Meisterschaftsspielen sechs Siege erringen hatte können, stand punktegleich mit dem TC Sitzenberg-Reidling 1. In sechs Einzeln und drei Doppeln wurde das Finale ausgespielt, nach den Einzeln stand es 3:3, sodass die Doppelpartien den Ausschlag geben mussten. Hier konnte sich Reidling mit 2:1 gegen Perschling durchsetzen, sodass mit 5:4 der TC Sitzenberg-Reidling als Sieger feststand und somit in die Kreisliga B aufsteigen kann.